DJ XETRA-SCHLUSS/DAX schließt erstmals über 24.000 Punkten

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag nach oben gegangen. Der DAX schloss 0,4 Prozent höher bei 24.036 Punkten, das Rekordhoch liegt nun bei 24.082 Zählern. In das Jahr gestartet war der Index bei knapp 20.000 Zählern, seitdem hat er rund 20 Prozent an Wert gewonnen. Sämtliche Diskussionen um US-Zölle und Handelsbarrieren haben ihm bisher nichts anhaben können, auch nicht der Verlust der Top-Bonität der USA. Vielmehr ist immer wieder zu hören, dass internationale Investoren nun Europa höher gewichten - und damit eben auch verstärkt am deutschen Aktienmarkt investieren.

Während steigende Marktzinsen in den USA für Gegenwind am Aktien- wie auch Immobilienmarkt sorgen, sind in Deutschland die Zinsen noch vergleichsweise niedrig. Die zehnjährigen US-Anleihen rentieren mit knapp 4,50 Prozent, die deutschen Pendants werfen 2,60 Prozent ab. Die Zinsdifferenz dürfte weiterhin hoch bleiben, auch weil die Europäische Zentralbank weiter die Leitzinsen senken dürfte.

Berichtssaison hat Höhepunkt hinter sich

Es fehlen die positiven Impulse, auf dem aktuellen Niveau noch in größerem Umfang Aktien zu kaufen. Die Berichtssaison ist nahezu zu Ende, und den Analysten fehlt die Fantasie, noch Wachstumsstories auszugraben. Zuletzt gab es allenfalls kleine Kurszielanhebungen, nun werden auch Schwergewichte wie Allianz von einer großen US-Investmentbank abgestuft.

Allianz schlossen 1,1 Prozent im Minus, nachdem die Analysten von Goldman Sachs das Votum auf Neutral nach Buy abgestuft und das Ziel auf 374 Euro gesenkt hatten. Allianz werde nun am oberen Ende ihrer Bewertungsspanne gehandelt, nachdem die Aktie eine starke Kursentwicklung gezeigt habe, so die Analysten.

Für die Aktie von Nordex ging es um 3 Prozent nach oben. Im Handel verwies man auf die Wiederaufnahme des Empire-Wind-Projekts in den USA. Diese verringert die Unsicherheiten über die Fortsetzung des Großprojekts und stößt Hoffnungen auf weitere Projekte an.

Gleich um 9,2 Prozent nach unten ging es für die Aktie von SFC Energy. Und das obgleich die Erstquartalszahlen nach Einschätzung von Warburg im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sind. Belastend könnte allerdings der schwache Auftragseingang von nur 17,8 Millionen Euro gewirkt haben, hieß es einschränkend.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.036,11 +0,4% +20,2% DAX-Future 24.093,00 -0,0% +18,2% XDAX 24.034,21 -0,0% +21,1% MDAX 30.550,83 +1,4% +17,8% TecDAX 3.870,38 +0,5% +12,7% SDAX 16.753,14 +0,7% +21,4% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,27 -32 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2025 11:48 ET (15:48 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.