Der DAX übersprang am heutigen Dienstag die Marke von 24.000 Punkten und markierte bei 24.082 Zählern ein neues Allzeithoch. Damit hat das Börsenbarometer allein in diesem Jahr bereits die vierte Tausendermarke geknackt. Auch wenn der Schwung zum Handelsende etwas nachließ, behauptete sich der Index mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 24.036 Punkten souverän über der runden Marke. Der MDAX legte sogar um 1,39 Prozent auf 30.550 Zähler zu.Für zusätzliche, wenn auch vage, positive Impulse sorgten am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...