PANAMA-STADT (dpa-AFX) - UN-Klimachef Simon Stiell hat vor Vertretern aus Politik, Industrie und dem Finanzwesen die wirtschaftlichen Chancen einer ambitionierten Klimaschutzpolitik betont. "Klimapolitik kann dazu beitragen, dass der Handel in Gang kommt und die Wirtschaft wächst", sagte der Exekutivsekretär des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) auf dem Nature Summit in Panama-Stadt. Bei dem Gipfel sollte für Investitionen in umweltfreundliche Technologien geworben werden.

Ein wichtiges Instrument im Kampf gegen die Erderwärmung seien die nationalen Klimaschutzpläne, sagte Stiell. Eigentlich sollten die Staaten ihre Pläne bereits bis Februar einreichen, doch die meisten Länder ließen die Frist verstreichen. Das sei fatal, da viele Unternehmen bereits Investitionsvorhaben in grüne Technologie in der Schublade hätten und nur auf ein Signal der Politik warteten, sagte Stiell.

"In der Vergangenheit konzentrierten sich die Klimapläne oft hauptsächlich auf Einschnitte - die Verringerung von Treibhausgasemissionen und herkömmlichen Energiequellen. Bei dieser neuen Generation von Klimaplänen geht es wirklich um Wachstum, um wachsende Industrien und Volkswirtschaften", sagte Stiell. "Richtig gemacht, können diese Pläne eine Fülle von Vorteilen mit sich bringen. Mehr Arbeitsplätze, mehr Einnahmen und einen positiven Kreislauf mit mehr Investitionen."/dde/DP/stw