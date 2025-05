Auf der Weltausstellung in Osaka deutet sich ein Wachwechsel in der Akkutechnik an. Natrium-Ionen-Akkus könnten nicht nur in Getränkeautomaten, sondern auch in Großspeichern und Elektroautos die Dominanz von Lithium brechen. Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Getränkeautomat wirkt, steht symbolisch für einen technologischen Wettlauf, der in Asien mit voller Kraft läuft. Denn der Automat funktioniert als Erster seiner Art mit Natrium-Ionen-Batterien ...

