Trotz der Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit durch Moody's kehrt Rick Rieder, CIO für festverzinsliche Anlagen bei BlackRock, in riskantere Gefilde zurück.Der erfahrene Stratege baut derzeit seine Positionen in US-Hochzinsanleihen aus - allerdings gezielt im mittleren Laufzeitenbereich von drei bis fünf Jahren. "US-Hochzinsanleihen sind immer noch attraktiv - aber nur in besserer Qualität", betonte Rieder gegenüber CNBC. Die aktuelle Marktlage nach dem Moody's-Downgrade von Aaa auf Aa1 habe die langfristigen Zinsen stark in Bewegung gebracht. So stiegen die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen am Montag auf über 4,5 Prozent, während die 30-jährige Anleihe kurzzeitig die Marke von 5,03 …