In der Regel steigen bei einem Goldbullenmarkt zuerst die großen Goldminenbetreiber, dann die Gold-Royalty- und Streamingunternehmen und dann die Junior- und Projektentwickler-Unternehmen. Und je mehr die beiden ersten Kategorien im Wert steigen, desto mehr gewinnen auch die letztgenannten eine zunehmende Dynamik. Damit könnte jetzt eine gute Zeit sein in Minenwerte zu investieren. Denn auch eine mögliche Rezession in den USA ist noch nicht vom Tisch. Die Vergangenheit zeigt, dass in Rezessionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...