Cognite, der weltweit führende Anbieter industrieller KI, meldete heute zwei strategische Ernennungen, um seine Innovationskraft für das KI-Ökosystem und Kundenvorteil zu stärken: Mitbegründer Geir Engdahl, als Chief Technology Officer, AI, und James Sirota als Global Head of Engineering. Engdahl wird die KI-First-Technologie-Strategie des Unternehmens leiten. Sirota übernimmt die Führung der weltweiten Engineering-Funktionen mit dem Ziel, neue Funktionen noch schneller bereitzustellen und die Skalierung der industriellen KI- und Datenplattform Cognite Data Fusion® und der transformativen industriellen Workbench Cognite Atlas AI voranzutreiben.

Seit der Gründung des Unternehmens hat Engdahl maßgeblich zur Entwicklung der einzigen skalierbaren und offenen KI-Plattform beigetragen, die eigens für die komplexen Anforderungen und das enorme Volumen industrieller Daten entwickelt wurde. Dank der einzigartigen Architektur und der Funktionen von Cognite können Kunden durch Produktivitätssteigerungen, weniger Ausfallzeiten und eine schnellere Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen einen erheblichen ROI erzielen. In seiner neuen Position wird er erneut als Wegbereiter auftreten, um die KI-Technologie von Cognite weiterzuentwickeln und mehr Echtzeitintelligenz aus jeder Art von Daten, auf beliebigen Hyperscalern und unter Einsatz verschiedener LLM im jeweils benötigten Maßstab bereitzustellen.

Sirota wechselt zu Cognite in einer Phase, in der das Unternehmen die Bereitstellung intelligenter, KI-gestützter Anwendungen entschlossen vorantreibt, um das gesamte Potenzial industrieller Daten für Entscheidungsträger und Fachexperten in den Bereichen Fertigung, Energie und Stromerzeugung zu erschließen. Die Lösungen von Cognite schaffen die Voraussetzungen für den Einsatz von KI, indem sie Daten aus Silos befreien und für KI nutzbar machen. Auf diese Weise ebnen sie den Weg für skalierbare, agentenbasierte, KI-gesteuerte Betriebsabläufe in Echtzeit.

"Cognite setzt neue Maßstäbe für die nächste Generation der AI-First-Technologie und -Entwicklung, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Ziele im Bereich der KI-Transformation und ihre Geschäftsergebnisse schneller zu erreichen. Wir heißen James in einer so transformativen Zeit für Cognite und die Branche insgesamt in unserem Führungsteam herzlich willkommen", erklärt Girish Rishi, CEO bei Cognite. "Die anerkannte Expertise von James bei der Skalierung von Engineering-Organisationen und der Bereitstellung KI-gestützter Plattformen, kombiniert mit der Innovationsführerschaft von Geir und der Produktvision unseres bereits vorgestellten CPO Chirayu Shah, wird entscheidend sein, um unsere globale Präsenz weiter auszubauen und Industrieunternehmen dabei zu unterstützen, noch mehr Wert aus agenter KI, ihren Industriedaten und ihren Betriebsabläufen zu generieren."

"Ich freue mich sehr darauf, die nächste Phase der KI-Innovation mitzugestalten", ergänzt Geir Engdahl, CTO, AI, bei Cognite. "Durch unsere führende Position und die gemeinsamen Innovationsanstrengungen mit globalen Hyperscalern und LLM-Anbietern werden wir mehr Wert aus agenter KI und allen industriellen Daten schöpfen, auf die wir über unsere Plattform exklusiv zugreifen können."

Zuvor gründete Engdahl im Jahr 2011 Snapsale, ein Start-up-Unternehmen für KI-gestützte Kleinanzeigen. Er leitete das Unternehmen als CEO und CTO, bis zur Übernahme durch Schibsted im Jahr 2017. Zudem war er als Senior Software Engineer für Google tätig, wo er KI-Funktionen für Targeting und Konversionsoptimierung in deren Advertising-Systemen entwickelte. Engdahl hat einen Master-Abschluss in Computerwissenschaften an der Universität Oslo erworben und wurde bei der Internationalen Informatik-Olympiade mit einer Silbermedaille ausgezeichnet.

"Industrieunternehmen generieren enorme Mengen an Betriebsdaten, stoßen jedoch oft auf Schwierigkeiten, wenn es darum geht, aussagekräftige Erkenntnisse aus diesen Daten zu gewinnen", berichtet James Sirota, Global Head of Engineering bei Cognite. "Sie benötigen eine robuste Plattform, um diese Daten effektiv zu analysieren, sowie leistungsstarke KI-Funktionen, um Trends und Erkenntnisse effizienter zu identifizieren. Bei Cognite hat mich besonders beeindruckt, wie die Produkte genau diese Herausforderung adressieren. Cognite löst nicht nur hochkomplexe technische Probleme, sondern bewältigt zentrale Herausforderungen für die Industrie. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass unsere Ingenieure gut ausgestattet, befähigt und motiviert sind, Produkte zu liefern, die die Arbeitsweise der Industrie grundlegend verändern."

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Softwareentwicklung und KI bringt Sirota technische Expertise und globale Umsetzungskompetenz bei Cognite ein. Er war zuvor in leitenden Positionen im Bereich Engineering bei AWS, Cloudera und Cisco tätig und bringt langjährige Erfahrungen mit der Skalierung von Unternehmenssoftwareplattformen und der Leitung erfolgreicher globaler Teams mit. Seine Leidenschaft für den Aufbau von kohärenten, kompetenten Ingenieurteams und hochskalierbaren Plattformen passt perfekt zur Vision von Cognite. Im Zuge der weiteren raschen globalen Expansion des Unternehmens wird Sirota eine führende Rolle bei der Bereitstellung innovativer, KI-gestützter Lösungen übernehmen, die die Zukunft der Industrie prägen werden.

