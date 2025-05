Bitcoin Kurs Prognose: Rally entschleunigt, während sich Bullen positionieren!

Bitcoin hat nun in einer Spanne zwischen 102.000 und 106.000 USD an Momentum verloren, aber dennoch positionieren sich nun die wahren BTC-Bullen in der neuartigen Bitcoin-Alternative BTC Bull Token ($BTCBULL), um die Rallye noch stärker nutzen zu können.

Denn mit diesem erhalten die Inhaber die Möglichkeit, von den Anstiegen des Bitcoins und dem Erreichen von neuen Meilensteinen zu profitieren, ohne jedoch selbst den teuren BTC erwerben zu müssen.

Dieser belohnt seine Inhaber über das sogenannte Meilenstein-Farming regelmäßig bei neuen Bitcoin-Rekorden mit echten BTC-AirDrops. Entwickelt wurde dieser in Zusammenarbeit mit der Multichain-Geldbörse Best Wallet ($BEST) und hat mit seinem Presale bereits mehr als 6,03 Mio. USD eingenommen.

Die aktuelle Vorverkaufsrunde wird nur noch für maximal 18 Stunden verfügbar sein, womit auch eine weitere Preiserhöhung erfolgt. So lange können die $BTCBULL-Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,00252 USD gekauft werden.

Für alle Bullen, welche den Bitcoin-Narrativ mit mehr als drei zusätzlichen Renditemöglichkeiten als BTC spielen möchte, stellt der innovative BTC Bull Token die richtige Option dar.

Noch können sich Anleger in dem Presale positionieren, ohne sich den kurzfristigen Schwankungen gegenüber auszusetzen. Denn bis zur Markteinführung müssen keine Kursverluste befürchtet werden, während über schrittweise Preiserhöhungen und Staking schon die ersten Buchgewinne möglich sind.

Aufgrund der erwarteten Rally in diesem Jahr und einem neuen Allzeithoch durch die Expansion der Geldmenge M2 für die nächsten zwei bis drei Monate könnte der Vorverkauf jedoch schon bald abgeschlossen werden, damit die Inhaber besser von den verschiedenen Preisrekorden profitieren können.

Bitcoins Korrekturen sind hart, aber bieten oft gute Chancen

Während sich Bitcoin in Richtung seines Allzeithochs bewegt, verdeutlichen die jüngsten Rücksetzer, dass bis dahin noch einige Schwierigkeiten zu überwinden sein könnten. So kam es laut CoinGlass etwa am Montag zu Liquidationen von Krypto-Investments im Umfang von 600 Mio. USD, nachdem Bitcoin von 106.000 USD bis auf 102.000 USD um 4 % gefallen war. Alle Investoren, welche einen Hebel von 10 gewählt haben, wurden somit vollständig liquidiert.

Ebenso ist er wieder volatiler geworden. Laut den Angaben von The Block betrug die annualisierte Volatilität von Bitcoin über die vergangenen 30 Tage 36 %. Somit kommt es trotz der Zunahme von langfristigen Anlegern bei einem Stimmungswechsel noch immer zu einer hohen Schwankungsbreite.

Kleinanleger können von einem solchen Marktumfeld schnell einmal verunsichert werden. Manche kaufen zu spät und werden dann von den Bullen- und Bärenfallen erwischt, während ihnen das rationale Denken aufgrund einer zu hohen Emotionalität nicht möglich ist. All dies geschieht jedoch, während der langfristige Trend weiter nach oben zeigt.

https://www.coinglass.com/pro/i/bl

Andererseits deuten diese Entwicklungen auch auf etwas Positives hin. Denn solche Kursentwicklungen mit starken Schwankungen und Liquidationen geschehen oft im Zusammenhang eines Dips, insbesondere während eines intakten Bullenmarktes nach einem Halving-Jahr. Somit könnte Bitcoin schon bald sein Allzeithoch durchbrechen.

Wer auf diese Entwicklung setzen will, für den bietet der BTC Bull Token nun eine hervorragende Möglichkeit. Denn er belohnt seinen Inhaber jedes Mal bei neuen Preismeilensteinen mit echten Bitcoin-AirDrops. Gleichzeitig werden sie vermutlich bis zur vollständigen Klärung des Handelskonfliktes zwischen den USA und China sowie der ersten Listung vor Kursschwankungen geschützt.

BTC Bull Token beinhaltet echte Bitcoin-AirDrops, Burnings, Staking und Presale-Schutz

Bei dem BTC Bull Token handelt es sich um einen Memecoin mit einem echten Nutzen, da dieser seinen Inhabern ein passives Bitcoin-Einkommen bei verschiedenen Preisrekorden vergütet. Erstmalig wird dies bei einem Bitcoin-Preis von 150.000 USD geschehen, was vom aktuellen Niveau aus einem Anstieg von rund 47 % entspricht.

Allerdings ist damit noch nicht Schluss, da die Belohnungen in Intervallen von 50.000 USD wiederholt werden. Somit erfolgen sie also auch bei 200.000, 250.000 USD und so weiter, womit der BTC Bull Token längerfristig für eine Aktualität und Interessenten sorgen kann, was einige der größten Schwachstellen der Memecoins adressiert.

Diese Kursanstiege sind basierend auf der historischen Entwicklung von Bitcoin durchaus noch in diesem Bullenmarkt möglich. Denn BTC hat seit dem Jahr 2011 durchschnittlich ein jährliches Plus in Höhe von 82 % erzielt.

Fortgesetzt werden die Bitcoin-Belohnungen, bis dieser einen Preis von 1 Mio. USD erreicht hat. Zu diesen langfristigen Anreizen kommen noch die Burnings hinzu, die erstmalig bei 125.000 USD aktiviert werden. Sie werden in Abständen von 25.000 USD wiederholt und schaffen über die Preis-Booster weitere Anreize für den Erwerb des $BTCBULL-Coins.

Aufgrund dieses Belohnungsmodells hat der BTC Bull Token ein so großes Interesse während des Presales erreicht. Allerdings wäre all dies nicht ohne die technologische Unterstützung der Best Wallet möglich gewesen, welche die Belohnungen über verschiedene Blockchains hinweg unterstützt.

Ein weiterer großer Vorteil ist, dass sich der BTC Bull Token noch im Vorverkauf befindet. Somit müssen die Anleger bis zur Markteinführung nicht die kurzfristigen Kursschwankungen von Bitcoin ertragen, welche noch aufgrund des Handelskrieges zu erwarten sind. Auf diese Weise wird er nun zu einer Bitcoin-Alternative mit einem gewissen Schutzfaktor.

Intelligentere Möglichkeit für die Bitcoin-Rally

Bitcoin konnte noch im Januar ein neues Allzeithoch von mehr als 109.000 USD ausbilden. Darauf erfolgte eine Korrektur bis auf 74.000 USD, woraufhin er sich jetzt wieder in Richtung seines vorherigen Rekordes bewegt.

Diese hohen Schwankungen können bei Anlegern zu hohem Stress führen, was mit dem Vorverkauf des BTC Bull Token nicht sein muss. Daher entfällt auch die Notwendigkeit, den Markt richtig zu timen. Stattdessen erhalten die Inhaber schon die schrittweisen Preiserhöhungen, die Staking-Rendite und die Bitcoin-AirDrops.

Mit diesem System können die $BTCBULL-Inhaber zudem an Bitcoins kommen, ohne diese kaufen oder handeln zu müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob BTC in der nächsten Woche steigt oder konsolidiert, da er Geduld und Überzeugung belohnt - keine Hebelwirkung, Stop-Losses und Panikverkäufe. Stattdessen müssen die Anleger nur halten.

$BTCBULL kaufen, staken und Meilensteine arbeiten lassen

Über den BTC Bull Token können sich die Anleger in Bitcoin engagieren, ohne den Stress des Tradings ertragen zu müssen. Um die Coins vor der Markteinführung im Vorverkaufsangebot zu erwerben, öffnen Sie einfach die Website und zahlen anschließend mit ETH, USDT oder mit Bankkarte auch mit Fiatwährungen.

Die neu erworbenen $BTCBULL können Sie auch schon in dem Staking-Pool einsetzen, um ein passives Einkommen in Höhe von 68 % pro Jahr zu erhalten. Somit können Sie Ihren Bestand und Ihren Anspruch auf Bitcoin-AirDrops vergrößern.

Für die Teilnahme am Presale von BTC Bull Token verwenden Sie idealerweise die Best Wallet, da diese mit dem Meilenstein-Farming nahtlos kompatibel ist. Auf diese Weise werden Ihnen die Belohnungen direkt an Ihre Bitcoin-Adresse gesendet. Zudem sind Ihre Coins schon vor der Markteinführung in der Wallet ersichtlich. Diese können Sie über Google Play und Apple App Store herunterladen.

Außerdem sollten Sie der Community des BTC Bull Token auf X und Telegram folgen, damit Sie keine wichtigen Ankündigungen verpassen.

