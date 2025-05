ActiveViam, ein globaler Anbieter von erweiterten Lösungen für Datenanalyse und Entscheidungsfindung für den Finanzsektor, hat heute bekannt gegeben, dass SEB AB, die führende nordische Bankgesellschaft, Atoti, das Flagschiffprodukt von ActiveViam, als P&L-Berichtssystem implementiert und in Betrieb genommen hat.

Atoti ersetzt die vorherige Technologie, die durch Spreadsheets und Ad-hoc-Verfahren gekennzeichnet war. Nun untersucht Atoti Actual P&L und berichtet darüber, nimmt Anpassungen vor und genehmigt aggregierte P&L-Zahlen. Die Anwendung heißt P&L Sentinel und unterstützt P&L Control sowie fünfzehn Trading Desks, die alle Vermögenswerte von SEB abdecken.

Dank der multidimensionalen Cubes von Atoti und der verzweigten Datenarchitektur hat SEB nun Einblick in hochgradig aggregierte Daten bis hin zu den kleinsten Details im Handel. Es können die Daten der vergangenen vierzig Tage aufgerufen werden sowie nach Portfolio aggregierte Daten. MTD-, QTD- und YTD-Kalkulationen werden unterstützt.

Atoti Sign Off, ein Modul der Produktsuite Atoti, wurde ebenfalls installiert, um die täglichen Operationen in Bezug auf Freigaben und die Berichterstattung zu überwachen und um die Bedürfnisse der internen Stakeholder (P&L Control und Front Office) zu befriedigen.

All dies wird über Atoti UI verwaltet, wodurch SEB über ein flexibles und einheitliches Set von Dashboards verfügt. So werden nicht nur Analysen und das Berichtswesen unterstützt, sondern auch die Freigabe am Ende des Tages. Die Prozesse wurden so konfiguriert wie die Standards für den Workflow und die Freigabe es erfordern.

SEB Head of Market Risk, Rasoul Najafi sagte: "Wir haben P&L Sentinel innerhalb von Atoti erfolgreich implementiert, wodurch wir unser P&L-Management durch eine dem Workflow angepasste Plattform modernisiert haben.

So können wir nun das tägliche Trading P&L effizient kontrollieren und optimierte Funktionen zur Nachverfolgung bereitstellen. Sowohl Trader im Front Office als auch Risiko-Controller können Zahlen auf unterschiedlichen Ebenen problemlos analysieren. Die Lösung verbessert die Übersicht sowie Transparenz und passt sich an unsere P&L-Prozesse an."

Shelly Magee, CEO von ActiveViam fügte hinzu: "Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit SEB ausbauen zu können. Wir werden nun langfristig nicht nur das Berichtswesen zur Liquidität, sondern auch zum P&L unterstützen, ebenso wie den operativen Workflow. Es war eine herausfordernde, umfangreiche Bereitstellung von Atoti in der Cloud. Gemeinsam haben wir eine erstklassige Anwendung erstellt."

Über SEB

SEB ist eine der größten Bankgesellschaften in Schweden, neben Svenska Handelsbanken und Swedbank. SEB ist auch die führende nordische Bank. SEB wurde 1856 gegründet und kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. 1964 gab SEB die Kreditkarte Eurocard als Alternative zu American Express heraus.

Über ActiveViam

ActiveViam ist ein schnell wachsender Anbieter für die Analyse von Finanzdaten.

ActiveViam wurde für führende Finanzinstitute entwickelt und genießt deren Vertrauen. Seine aktive Intelligenz ermöglicht komplexe Finanzanalysen.

Das Unternehmen bietet hochmoderne Technologie, ständige Innovation und außergewöhnliche Mitarbeiter. So werden die Potenziale von Echtzeit- und genauen Datenanalysen freigesetzt.

Atoti das Vorzeigeprodukt von ActiveViam fügt eine leistungsstarke semantische Schicht hinzu, durch die seine Kunden integrierte Front-Office- und Risikogeschäftslösungen implementieren und individuell anpassbare Technologie nutzen können.

ActiveViam ist auf den führenden Finanzmarktplätzen der Welt vertreten: London, New York, Singapur, Sydney, Hongkong, Paris und Frankfurt.

Mehr Informationen finden Sie unter: activeviam.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

