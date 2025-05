© Foto: Givaga - Givaga/Shotshop/picture alliance

Die historische Überbewertung des Zloty wirft Fragen zur Nachhaltigkeit der Kursstärke auf - und zur Strategie der Zentralbank.Der Wechselkurs des Zloty hat in den letzten Monaten spürbar zum US-Dollar zugelegt. Seit Jahresbeginn verteuerte sich die Devise bereits um 8,6 Prozent, sodass 1 US-Dollar aktuell nur noch etwa 3,77 Zloty kostet, verglichen mit rund 4,13 Zloty Anfang Januar. In Relation zum Euro hält sich die Währung des Nachbarlandes sehr stabil und hat sich in den letzten 12 Monaten kaum bewegt. Zwar hatte sie Anfang des Jahres kräftig zugelegt, mit der Ankündigung umfasender Zölle durch die USA Anfang April schmolzen die Gewinne jedoch wieder ab. Gemessen an einem gleitenden …