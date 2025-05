EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

pferdewetten.de AG: Wirtschaftsprüfer avisiert Versagungsvermerk für Jahresabschluss und Konzernabschluss 2023 Düsseldorf, 20. Mai 2025 - Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A3EX3Q9, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat heute - wie bereits in der Ad hoc-Meldung vom 21. Februar 2025 berichtet - die Mitteilung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023, der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, erhalten, dass dieser nach Beendigung der Prüfung einen Versagungsvermerk für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss 2023 erteilen wird. Ein wesentlicher Grund für die Versagung des Bestätigungsvermerks ist die aus Sicht des Abschlussprüfers nicht sichere positive Fortführungsprognose. Pierre Hofer, CEO der pferdewetten.de AG: "Wie in der vorgenannten Ad hoc-Meldung im Februar berichtet, wurde unserer Gesellschaft bereits ein Ordnungsgeld in Höhe von 500.000 Euro durch das Bundesamt für Justiz angedroht, weil der geprüfte und gebilligte Jahresabschluss 2023 immer noch nicht veröffentlicht werden konnte. Mit einer Festsetzung und der Androhung weiterer Ordnungsgelder ist zu rechnen, sofern die Veröffentlichung sich weiter verzögert. Die bemängelte positive Fortführungsprognose hängt davon ab, dass die bereits zu Jahresbeginn 2025 avisierte weitere Eigenkapital-Finanzierungsrunde und die Darlehensrestrukturierung abgeschlossen sind. Bei der Vorbereitung hierfür befinden wir uns auf der Zielgeraden, brauchen dafür aber noch etwas mehr Zeit als uns das Bundesamt für Justiz in Sachen Ordnungsgeld gibt. Insoweit war es wichtig, dass der Abschlussprüfer die Prüfung nun zu einem Ende bringt und nicht noch das Ergebnis der Kapitalmaßnahmen abwartet. Als Gesellschaft nehmen wir dafür den in dieser Woche erwarteten Versagungsvermerk in Kauf. Nach den seit einem Jahr andauernden Diskussionen, Sonderprüfungen, Rechts- und Bewertungsgutachten liegt uns somit ein zwar unbefriedigendes, aber handhabbares Resultat vor. Zu den vom Wirtschaftsprüfer angemerkten weiteren Aspekten werden wir der Hauptversammlung unsere Sicht der Dinge detailliert präsentieren. Unseren Aktionärinnen und Aktionären versichern wir, dass wir sämtliche Kritikpunkte sehr ernst nehmen und diesbezüglich bereits umfangreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht beziehungsweise schon umgesetzt haben." Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG wird kurzfristig im Rahmen seiner Bilanzsitzung über die Billigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 oder gemeinsam mit dem Vorstand über deren Vorlage an die Hauptversammlung zum Zweck der Feststellung beschließen. Die Hauptversammlung, die voraussichtlich Mitte Juli 2025 tagen wird, wählt einen neuen Wirtschaftsprüfer, der dann umgehend mit den Abschlussprüfungsarbeiten für das Geschäftsjahr 2024 beginnen wird. Kontakt pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de Investor Relations: Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair Telefon: +49 (0) 89 8896906 14 E-Mail: frank.ostermair@linkmarketservices.eu



