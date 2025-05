Anlässlich der Produkteinführung hat dataplor einen neuen Bericht veröffentlicht, der Verbraucherverhalten an beliebten Touristenattraktionen aufzeigt und die wachsende Nachfrage nach zuverlässigen Standortdaten über Nordamerika hinaus unterstreicht.

dataplor, ein führender Anbieter von globalen Standortdaten, hat die Einführung seines globalen Mobilitätsprodukts bekannt gegeben, das hochwertige, datenschutzkonforme Daten zum Personenverkehr auf internationalen Märkten bereitstellt. Das Produkt wurde entwickelt, um der steigenden Nachfrage multinationaler Unternehmen gerecht zu werden, und bietet monatlich aktualisierte Einblicke in die Bewegungsmuster von Verbrauchern in Städten, Regionen und an Points of Interest (POIs), insbesondere in bisher nur unzureichend kartierten Märkten. Es handelt sich um eine der wenigen globalen Lösungen, die diese umfassenden Mobilitätsdaten bereitstellt und gleichzeitig die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie die Privatsphäre der Endnutzer gewährleistet.

Um die Leistungsfähigkeit seines neuen globalen Datensatzes zu demonstrieren, veröffentlicht dataplor den Bericht Global Foot Traffic Trends: What the World's Most Visited Places Reveal About Tourism's Return, in dem der Fußgängerverkehr an den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Welt analysiert wird. Der Bericht verdeutlicht, wie Mobilitätsdaten aufschlussreiche Erkenntnisse über internationale Reisemuster und regionales Verbraucherverhalten liefern, von Tokyo Disneyland bis zur Cheopspyramide in Gizeh.

"Globale Unternehmen benötigen im Ausland dasselbe Maß an Standortinformationen, das sie in den USA gewohnt sind", erklärte Geoff Michener, CEO von dataplor. "Mit unserem internationalen Mobilitätsprodukt haben Unternehmen nun Zugriff auf umfassende, DSGVO-konforme Daten zum Personenverkehr in entwickelten und aufstrebenden Märkten. Dies unterstützt sie dabei, fundiertere Entscheidungen über Investitionen, Expansion und Kundenservice zu treffen."

Neue Anwendungen in verschiedenen Regionen und Branchen

Dank des Zugriffs auf zuverlässige Mobilitätsdaten aus internationalen Märkten ermöglicht das globale Angebot von dataplor Unternehmen Folgendes:

Entdeckung neuer Umsatzmöglichkeiten durch Identifizierung ungenutzter Vertriebskanäle, Vergleich der Kundenfrequenz bei Wettbewerbern und Prognose der Nachfrage, um fundierte Entscheidungen über internationale Expansion und Investitionen zu treffen.

durch Identifizierung ungenutzter Vertriebskanäle, Vergleich der Kundenfrequenz bei Wettbewerbern und Prognose der Nachfrage, um fundierte Entscheidungen über internationale Expansion und Investitionen zu treffen. Optimierung von Tourismus- und Gastgewerbestrategien , indem Sie verstehen, wie internationale Besucher sich in Großstädten, Sehenswürdigkeiten und kulturellen Destinationen bewegen.

, indem Sie verstehen, wie internationale Besucher sich in Großstädten, Sehenswürdigkeiten und kulturellen Destinationen bewegen. Unterstützung der Entwicklung intelligenter Städte und Infrastrukturen durch reale Mobilitätsdaten, die es Behörden und Stadtplanern ermöglichen, Verkehrssysteme, Fußgängerströme und die Stadtgestaltung zu optimieren.

Wie bei seinem Angebot für Nordamerika stellt dataplor sicher, dass internationale Mobilitätsdaten über anonymisierte Signale erfasst und mit seiner proprietären POI-Datenbank abgeglichen werden. Das Ergebnis ist ein präziser, DSGVO-konformer und ethisch einwandfrei beschaffter Datensatz, der die Privatsphäre der Nutzer respektiert und gleichzeitig den Anforderungen moderner globaler Unternehmen gerecht wird.

Weitere Informationen zum Bericht und zum Global Mobility-Produkt finden Sie im aktuellen Blogbeitrag von dataplor oder unter www.dataplor.com.

Über dataplor

dataplor ist ein führender Anbieter von Point-of-Interest- (POI) und Mobilitätsdaten, der globale Unternehmen bei ihrer Expansion im Ausland unterstützt, indem er schwer erreichbare Märkte mit einem datenschutzorientierten Ansatz kartografiert. Da die meisten internationalen Standortdaten oft ungenau und schnell veraltet sind, geht dataplor mehrere Schritte über den Branchenstandard hinaus und unterstützt die weltweit größten Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Kartografie, Suche, Logistikdienstleistungen, Konsumgüter (CPG), Telekommunikation, Investitionen, Immobilien und Finanzen dabei, Standortinformationen zu jedem gewerblichen oder physischen Standort in Echtzeit zu verstehen und so ihre Expansion im Ausland voranzutreiben.

