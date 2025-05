Beste Altcoins für die M2-Rally in nächsten +3 Monaten

Die globale Geldmenge M2 ist einer der besten Indikatoren für den Krypto-Markt, wobei dieser mit einem Nachlauf betrachtet werden sollte. Schließlich dauerte es eine gewisse Zeit, bis das Geld seine Wirkung zeigt. Demnach ist mindestens für die nächsten drei Monate mit einem bullischen Umfeld zu rechnen. Welche Coins dann ein überdurchschnittliches Potenzial haben, erfahren Sie jetzt in diesem Artikel.

BTC Bull Token

Trotz der Fülle an Variationen von Memecoins handelt es sich bei dem BTC Bull Token um ein ganz besonderes Exemplar. Denn das Team hat es mit seinem innovativem Tokendesign geschafft, einige der größten Risiken von Memecoins zu adressieren, welche in der geringeren Sicherheit, der kürzeren Haltbarkeit und der mangelnden Community liegen. Stattdessen wurde der Memetoken an die Preisentwicklung von Bitcoin gebunden.

Mit diesem Konzept kann er eine deutlich höhere Korrelation zu dem digitalen Gold erlangen und von seiner Etablierung profitieren. Zudem werden die $BTCBULL-Tokeninhaber mit echten Bitcoin-AirDrops belohnt, wenn dieser neuen Preisrekorde erreicht. Erstmalig passiert dies bei 150.000 USD und wird alle 50.000 USD erneut durchgeführt, wofür nicht einmal ein Miner benötigt wird.

Ab einem Bitcoin-Kurs von 125.000 USD wird das Angebot der $BTCBULL regelmäßig in Abständen von 25.000 USD verknappt, was in einem Turbo für den eigenen Kurs resultiert. Ergänzt werden diese Mechanismen durch das Staking mit einer Rendite von 68 % pro Jahr, mit welcher sich die Bitcoin-Belohnungen noch vergrößern lassen. All dies bietet nur die Bitcoin-Alternative, während BTC lediglich Kursgewinne erzielen kann.

Noch ist der BTC Bull Token mit seinem Presale und einer Finanzierungssumme in Höhe von 6,04 USD in einer frühen Phase und muss bis zur Markteinführung an den Börsen nicht die Kursverluste von Bitcoin ertragen. Stattdessen sind schon Buchgewinne über schrittweise Preiserhöhungen und das Staking möglich. Nur noch für weniger als 16 Stunden werden die Coins für den aktuellen Preis von 0,00252 USD angeboten.

Jetzt in BTC Bull Token investieren!

Solaxy

Für diejenigen, welche Solana oder eine der ersten ETH-L2s zu Beginn und deren hohen Renditen verpasst haben, kann die zweite Solana-Engine Solaxy nun eine hervorragende Alternative bieten. Denn sie soll parallel zur L1 betrieben werden und eine mindestens vergleichbare Leistung wie diese erreichen. Auf diese Weise soll die L2 die Zuverlässigkeit durch die Vermeidung von Transaktionsabbrüchen und Netzwerkausfällen steigern.

Da dies noch die größten Hindernisse auf dem Weg zur Marktführerschaft im Web3 und zum Ruf als Ethereum-Killer waren, stellt es nicht nur eine Investition in die Skalierbarkeit der besonders schnell wachsenden Solana-Chain dar, sondern auch eine in dessen Überlebensfähigkeit. Schließlich werden institutionelle Anleger kein Interesse daran haben, wenn wichtige Trades nicht oder erst verspätet exekutiert werden.

Auch wenn einige Solana-Fans noch von dem monolithischen Design der Layer-1 überzeugt sind, offenbaren die Probleme bei einer hohen Netzwerklast, dass es Zeit für Lösungen und daher Solaxy wird. Zudem werden einige weitere fortschrittliche Technologien bereitgestellt, mit welchen sich Sicherheit, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz verbessern sowie sogar über zkProofs die Datenschutz und Bankengeheimnis gewährleisten lassen.

Aufgrund des Arbitrum-Moments der ersten Solana-Skalierungslösung konnte der Vorverkauf eine beeindruckende Finanzierungssumme in Höhe von mehr als 38,29 Mio. USD erzielen und bewegt sich in einem schnellen Tempo auf seinen Ausverkauf zu. Fortan sind nur noch weniger als 27 Tage übrig, um sich die Coins vor der Markteinführung an den Börsen und mit einer dynamischen Rendite von aktuell 105 % pro Jahr zu sichern.

Jetzt in Solaxy investieren!

Mind of Pepe

Die Luft an der Spitze des Sektors der KI-Memecoins dürfte nun für den nutzlosen Fartcoin und Turbo dünner werden. Denn mit Mind of Pepe tritt eine der beliebtesten Memecoin-Ikonen als digitale Persönlichkeit mit der Krypto-Community in den sozialen Medien in Kontakt. Dafür erhält er nicht nur einen eigenen Charakter, ein Gedächtnis und eine Anbindung an die sozialen Medien, sondern auch hilfreiche Features für seinen Tokeninhaber.

Eine der wertvollsten Fähigkeiten von Mind of Pepe ist es, dass er den Krypto-Markt mit all seinen Aspekten über alle entscheidenden Datenbanken in Echtzeit auf die besten Investmentchancen analysiert. Dabei soll er mit seinem holistischen Ansatz eine hohe Treffergenauigkeit und Geschwindigkeit ermöglichen. Zudem optimiert er im Unterschied zu traditionellen Bots seine Strategien kontinuierlich eigenständigweiter.

An Mind of Pepe können dank seiner hohen Interoperabilität auch Aufgaben delegiert werden. Dies könnte etwa das Staken von Solana mit der höchsten Rendite sein. Ebenso handelt es sich um einen der am besten aufgeklärten Krypto-Experten, da kein Mensch so schnell so viele Daten gleichzeitig erfassen kann. Anfänger entgehen somit weniger entscheidende Informationen, während er zudem eigene Coins starten und sogar vermarkten kann.

Auf diese Weise bietet der fortschrittliche und besonders vielfältige KI-Agent auch noch jede Menge Skalierungspotenzial. Zudem kann er anders als Menschen für mehrere Aufgaben gleichzeitig gebucht werden, während seinen Fähigkeiten eigenständig und durch das Team erweitert werden. Da er ein hohes Verdienstpotenzial bietet, konnte der Presale schon 9,67 Mio. USD einwerben. Für 11 Tage können die Coins noch für 0,0037515 USD gekauft werden.

Jetzt in Mind of Pepe investieren!

Best Wallet

Ebenfalls zu den erfolgreichsten Presales zählt derzeit die Best Wallet. Denn sie zeichnet sich durch einen besonders hohen Funktionsumfang aus, welcher Anlegern und Nutzern einige wertvolle Vorteile beschert. Insbesondere legt sie großen Wert auf eine Sicherheit auf institutionellem Niveau, welche mit mehreren der fortschrittlichen Sicherheitsmethoden erreicht wird, wie Selbstverwahrung, Aufspaltung des Private Keys, 2FA und vielen mehr.

Aber nicht nur damit hat sie so schnell eine so große Beliebtheit und in weniger als einem Jahr über 500.000 Nutzer erlangt. Denn mit ihr können die Anleger sogar höhere Renditen erzielen, da neben Presales unter anderem praktische Möglichkeiten für das Staking, ein integrierter Börsenpreisvergleich und eine eigene DEX geboten werden, was alles mit dem $BEST-Coin die maximalen Vorteile wie niedrigere Gebühren und höhere Renditen ermöglicht.

Ambitioniert ist auch die Roadmap der Best Wallet, da künftig noch mit weiteren Features die Rendite gesteigert werden kann, wie dem MEV-Schutz, welcher die Nutzer vor den Preismanipulationen schützt. Ebenso sollen erweiterte Handelsmöglichkeiten, ein Sparplan, eine Best Card und mehr hinzukommen. Dies steigert auch den Nutzen und daher den Wert des nativen $BEST-Coins.

Über den Vorverkauf konnte die Best Wallet mithilfe ihrer großen Nutzerbasis schnell auf einen Betrag von 12,51 Mio. USD kommen. Für die nächsten 26 Stunden werden diese noch für 0,025055 USD angeboten, da danach die nächste Vorverkaufsrunde eingeleitet und mit dieser eine weitere Preisanhebung durchgeführt wird. Interessante ist auch die hohe Staking-Rendite von 116 % pro Jahr, welche sich dynamisch anpasst.

Jetzt in Best Wallet investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.