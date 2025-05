NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Dienstagabend vorübergehend über 107.000 US-Dollar geklettert. Zuletzt lag er wieder knapp unter dieser Marke. Das Rekordhoch von etwas mehr als 109.000 Dollar, das er im Januar am Tag der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump erreicht hatte, ist also nicht mehr weit entfernt. Dieser gilt als Förderer von Kryptowährungen.

Seit der Wahl von Trump im November hat der Bitcoin um rund 50 Prozent zugelegt, auch wenn es im April trotz der von ihm ausgelösten Eskalation im Handelskonflikt zeitweise wieder kräftig nach unten gegangen ist.

Mit den am Montag vergangener Woche bekannt gewordenen Fortschritten bei den Verhandlungen zwischen China und den Vereinigten Staaten, den erbittertsten Kontrahenten im weltweiten Handelskonflikt, wurde diese Schwächephase jedoch vorerst beendet./he/zb