Übernahmen von Novorender und FlyPaper Technologies zur Steigerung der Vorhersagbarkeit und Reduzierung von Risiken

Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR), ein führender Technologiepartner für alle Phasen des Bauwesens, hat heute Investitionen in seine Building Information Modeling (BIM)-Kompetenzen bekannt gegeben. Procore erweitert sein bestehendes BIM-Angebot und gibt die Übernahme von Novorender und FlyPaper bekannt. Nach der Integration werden Bauherren und Bauunternehmer weltweit in die Lage versetzt, BIM zu nutzen, die Koordination zu optimieren und wichtige BIM-Daten nahtlos über die Procore-Plattform hinweg zu verknüpfen.

In den letzten Jahren hat sich die Einführung von BIM beschleunigt, angetrieben durch europäische Regierungsvorgaben und eine Zunahme globaler Megaprojekte mit komplexen Datenanforderungen, darunter der Bau von Rechenzentren und zivile Infrastrukturprojekte. Das volle Potenzial von BIM-Daten bleibt jedoch häufig ungenutzt, da der Zugriff auf komplexe Modelle und deren effektive Visualisierung eingeschränkt sind.

"Wir freuen uns sehr, die Leistungsfähigkeit von Novorender und die erstklassigen BIM-Lösungen von FlyPaper in der Procore-Plattform zu vereinen. BIM ist ein Beschleuniger für die Zukunft des datengesteuerten Bauens, und diese Ergänzungen werden die bestehenden BIM-Fähigkeiten von Procore erheblich verbessern", sagte Steve Davis, President, Product Technology, Procore. "Gemeinsam arbeiten wir daran, die leistungsfähigste modellbasierte Bauverwaltungsplattform für große, komplexe Projekte bereitzustellen."

Procore übernimmt Novorender, um BIM-gestütztes Baumanagement voranzutreiben

Novorender wurde 2016 von CEO Tore Hovland in Stavanger, Norwegen, gegründet und ist einer der weltweit schnellsten 3D-Modellbetrachter und BIM-Plattformen. Die 3D-Rendering-Technologie des Unternehmens erweitert das Baumanagement über die zweite Dimension hinaus und unterstützt alle Phasen des Bauzyklus, von der Vorplanung bis zum Betrieb. Die patentierte BIM-Technologie von Novorender kann Modelle 25-mal schneller als die aktuellen Standards der Bauindustrie verarbeiten und kombinieren, wodurch alle Teile eines Projekts wesentlich schneller zusammengeführt werden können.

"Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Procore BIM weiterhin an die Spitze des Baumanagements zu bringen", erklärte Tore Hovland, CEO von Novorender. "Die Fähigkeit von Novorender, umfangreiche Modelle in Sekundenschnelle zu rendern, wird die BIM-Verarbeitungsleistung von Procore exponentiell steigern und es Projektteams auf der ganzen Welt ermöglichen, komplexe Modelle mit neuer Geschwindigkeit und Effizienz zu integrieren."

Procore übernimmt FlyPaper Technologies, um die nächste Generation der KI-Modellerkennung voranzutreiben

Procore baut sein Angebot im Bereich vernetzte BIM-Lösungen mit der Übernahme von FlyPaper Technologies, dem Hersteller des Navisworks-Plugins Sherlock, weiter aus. Als langjähriger Technologiepartner von Procore wird der fortschrittliche Algorithmus von FlyPaper bereits von einigen ENR 400-Kunden von Procore genutzt. Nach der Integration von FlyPaper erhalten Procore BIM-Kunden Zugriff auf automatisierte und optimierte 3D-Entwurfskoordination, Kollisionserkennung und Zusammenarbeit, um die Vorhersagbarkeit zu verbessern, Nacharbeitskosten zu reduzieren und die Sicherheit auf der Baustelle zu erhöhen.

Nach der Integration wird das BIM-Angebot von Procore der globalen Bauindustrie Einblick in die komplexesten BIM-Modelle bieten, zusammen mit integrierten Funktionen für die Designkoordination und Konflikterkennung, um BIM während des gesamten Bauprozesses weiter zu vereinfachen.

Weitere Informationen zu den BIM-Lösungen von Procore finden Sie unter Procore.com.

Über Procore

Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR) ist ein führender Technologiepartner für alle Phasen des Bauwesens. Die einheitliche Technologieplattform von Procore wurde speziell für die Branche entwickelt und steigert die Effizienz und minimiert Risiken durch KI und datengestützte Erkenntnisse und Entscheidungsfindungen. Über drei Millionen Projekte wurden bereits in mehr als 150 Ländern mit Procore durchgeführt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.procore.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250520646575/de/

Contacts:

Medienkontakt

press@procore.com

Investorenkontakt

ir@procore.com