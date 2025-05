Berlin (ots) -Der ehemalige Diplomat und langjährige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger hat den Umgang der Europäischen Union (EU) mit dem Gaza-Krieg scharf kritisiert: "Wo ist denn die Stimme der 27 EU Mitgliedsstaaten? Wir haben doch den Anspruch und auch die moralische und politische Verantwortung, uns zu diesem Konflikt als Europäische Union zu äußern", sagte Ischinger in der ARD-Talksendung "maischberger". Sein Fazit: "Das ist ein Schwachpunkt - Ground Zero europäischer Nahost-Politik". Aus seiner Sicht sei es nicht Deutschlands "Aufgabe, aufgrund unserer eigenen Geschichte, uns jetzt hier zum Oberrichter über Israel zu machen", ergänzte Ischinger.Der langjährige Diplomat beklagte: "Wir stehen vor einem Trümmerhaufen." Er sei erschüttert, dass der Versuch, "den ganze Generationen von Außenpolitikern, europäischen und Diplomaten unternommen haben, eine gemeinsame europäische Nahostpolitik zu schaffen und mit einer Stimme sich zu dem zu äußern, in seine Einzelteile zerfallen ist.""maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6038683