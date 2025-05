Die Vereinigten Arabischen Emirate haben die vierte Ausgabe von "Make it in the Emirates", ihrer führenden Industrieplattform, eröffnet und damit einen mutigen Schritt nach vorne in ihrem Bestreben getan, eine der weltweit führenden Produktions- und Technologie-orientierten Volkswirtschaften zu werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250520172620/de/

His Excellency Dr. Sultan Al Jaber UAE Minister of Industry and Advanced Technology (Photo: AETOSWire)

Die viertägige Veranstaltung steht unter dem Motto "Advanced Industries. Accelerated" und bringt mehr als 700 Aussteller und über 50.000 registrierte Teilnehmer zusammen, um eine Reihe von Investitionen und strategischen Vereinbarungen zur Stärkung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit der VAE im Rahmen der Nationalen Strategie für Industrie und Spitzentechnologie vorzustellen.

In seiner Eröffnungsrede bekräftigte Seine Exzellenz Dr. Sultan Al Jaber, Minister für Industrie und Spitzentechnologie, das Engagement der VAE für den Aufbau zukunftsfähiger Industrien, die auf Resilienz, Innovation und globaler Wettbewerbsfähigkeit basieren. "Dank der Weitsicht unserer Führung bauen wir eine integrative, diversifizierte und nachhaltige Wirtschaft auf. Die Zukunft wird in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestaltet", erklärte Seine Exzellenz Dr. Al Jaber.

"Make it in the Emirates 2025" baut auf bestätigten Abnahmevereinbarungen im Wert von über 45,8 Mrd. USD für mehr als 4.800 Produkte in 12 vorrangigen Sektoren auf, darunter Luft- und Raumfahrt, saubere Energie, Agrartechnologie und fortschrittliche Elektronik. Gleichzeitig wird ein mit 272 Mio. USD dotierter Emirates Growth Fund aufgelegt, der technologieorientierte und von KMU getragene industrielle Expansionsvorhaben unterstützen soll. Hinzu kommen wettbewerbsfähige Finanzierungen in Höhe von 4,08 Mrd. USD von führenden Banken der VAE.

Die Ausgabe 2025 erscheint vor dem Hintergrund einer weltweit steigenden Nachfrage nach hochtechnologischer, nachhaltiger und lokalisierter Fertigung. Seit seiner Einführung im Jahr 2021 hat sich "Make it in the Emirates" zu einer zentralen Kraft hinter der industriellen Transformation der VAE entwickelt. Die Industrieexporte erreichten im Jahr 2024 einen Wert von 53,7 Mrd. USD ein Anstieg von 68 gegenüber 2020 -, während der Beitrag des Sektors zum BIP auf 57,3 Mrd. USD stieg. Durch das nationale Programm "In-Country Value" (ICV) wurden über 94,5 Mrd. USD in die nationale Wirtschaft zurückgeführt, wodurch mehr als 22.000 Arbeitsplätze im privaten Sektor für Emiratis geschaffen wurden. Parallel dazu überstieg der Außenhandel der VAE im vergangenen Jahr 1,36 Billionen USD, was die wachsende Rolle des Landes als strategischer Knotenpunkt zwischen den globalen Märkten weiter stärkt.

"Make it in the Emirates 2025" ist die bislang umfangreichste Ausgabe der Plattform. Es bietet globalen Investoren und Herstellern einen direkten Zugang zu einer der strategisch am besten positionierten und zukunftsorientiertesten Volkswirtschaften der Welt.

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250520172620/de/

Contacts:

Sara Al Qarout

00971529456243