Spinnaker Support (Spinnaker), dem Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Unterstützung ihrer wichtigen Oracle-, SAP- und VMware-Software vertrauen, gibt heute bekannt, dass es jetzt VMware-Support als Drittanbieter für eine wachsende Zahl neuer Kunden anbietet, darunter der Jean Lesage International Airport (YQB) in Québec City, der Telekommunikationsriese Telefónica Deutschland und die Optikerkette Specsavers.

Spinnaker hat seine VMware-Supportabteilung im März 2024 als Reaktion auf die Übernahme von VMware durch Broadcom und die anschließende Ankündigung gegründet, dass VMware von unbefristeten Lizenzen auf ein Abonnementmodell umsteigen würde. Mit dem neuen Angebot von Spinnaker können bestehende VMware-Kunden Kostensteigerungen vermeiden, Sicherheit und Compliance aufrechterhalten und betriebliche Flexibilität gewinnen und sie haben Zugang zu Spinnakers Team erfahrener VMware-Experten, die rund um die Uhr Support bieten.

YQB wird von Aéroport de Québec Inc. verwaltet, einem privaten Unternehmen, das seit dem 1. November 2000 für die Verwaltung, den Betrieb, die Wartung und die Entwicklung des Flughafens verantwortlich ist. Rund ein Dutzend Fluggesellschaften bieten von YQB Flüge zu Zielen in Nordamerika, Mittelamerika, der Karibik, Mexiko und Europa sowie tägliche Flüge zu den wichtigsten Drehkreuzen im Osten Nordamerikas an.

Bei YQB stand im März 2025 eine Verlängerung des Supports von VMware an, wobei die Gesamtkosten erheblich über den Erwartungen lagen. YQB prüfte seine Supportoptionen, um eine Option zu finden, die seinen Budgetanforderungen entsprach. Nach einem umfangreichen Verfahren beauftragte YQB Spinnaker zunächst für fünf Jahre.

David McDougall, CRO bei Spinnaker Support, sagte: "Die Resonanz unserer neuen und bestehenden VMware-Supportkunden war beeindruckend. Wir freuen uns über die erste Welle neuer Kunden und erwarten aufgrund unserer aktuellen Gespräche bald weitere. Viele dieser Unternehmen stecken aufgrund der Unsicherheit rund um die Umstellung von VMware auf ein Abonnementmodell in einer Zwickmühle, daher kommt unser neues Angebot genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir freuen uns, in den nächsten fünf Jahren mit einer Organisation wie YQB zusammenzuarbeiten, einer bedeutenden Organisation, die sich positiv auf ganz Quebec auswirkt, und ihnen maßgeschneiderte Services anzubieten, die ihren Herausforderungen und Bedürfnissen gerecht werden."

McDougall fuhr fort: "VMware-Kunden suchen nach Optionen. Die überwiegende Mehrheit, mit der wir gesprochen haben, hat noch keine klare Vorstellung davon, wohin sie gehen wollen, aber in allen Fällen ist die Option, bei VMware zu bleiben, um die erheblich gestiegenen Gebühren zu bezahlen, einfach nicht tragbar. Viele haben das Problem, dass sie ohne Gebühren keinen Support und keine Sicherheit für ihre bestehenden Investitionen erhalten. An dieser Stelle kommen Drittanbieter wie Spinnaker ins Spiel. Wir geben unseren Kunden so viel Zeit, wie sie brauchen, um zu überlegen und ihre Strategie zur Virtualisierung zu planen."

Über Spinnaker Support

Spinnaker Support bietet einen weltweiten, unabhängigen Drittanbieter-Software-Support für Oracle, SAP und VMware sowie verwaltete Dienste und Cloud-Lösungen für Oracle und SAP. Spinnaker genießt das Vertrauen von Unternehmen rund um die Welt auch solchen in stark regulierten Branchen und befähigt sie dazu, ihre IT-Strategie selbst zu bestimmen. Durch die Befreiung von vorgegebenen Anbieter-Roadmaps bietet Spinnaker seinen Kunden Entscheidungsfreiheit durch die Ausrichtung des Softwaremanagements an den Geschäftszielen, die Reduzierung von Kosten und die Maximierung der Rendite. Mit einem strategischen Ansatz für Sicherheit, Leistung, Ressourcenzuweisung und verwaltete Dienste legt Spinnaker Support das Fundament für langfristige IT-Effizienz und geschäftlichen Erfolg.

