Seine Hoheit Scheich Saud bin Saqr Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Ras Al Khaimah, war heute Zeuge der Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) zwischen Ras Al Khaimah und Miami, Florida, mit dem Ziel, den Austausch und die Zusammenarbeit in einer Reihe von Bereichen von gemeinsamem Interesse zu stärken und zu fördern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250519797252/de/

Ras Al Khaimah Ruler attends signing of MoU between Ras Al Khaimah and Miami to enhance cooperation across sectors (Photo: AETOSWire)