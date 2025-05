Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Als führendes Unternehmen im Bereich der Energiespeicherlösungen für Privathaushalte hat Hinen vor kurzem die Zertifizierung "Geprüftes Testlabor" durch den TÜV NORD erhalten. Dieser Meilenstein ist nicht nur ein Beweis für das feste Bekenntnis des Unternehmens zu Produktqualität und technologischer Spitzenleistung, sondern festigt auch seine Vorreiterrolle in der Branche.Strenge Überprüfung durch eine globale AutoritätDie weltweit anerkannte Zertifizierungsstelle TÜV NORD führte ein umfassendes und detailliertes Audit des Hinen-Prüflabors durch, das die Kalibrierung der Geräte, die technischen Möglichkeiten, das Qualitätsmanagementsystem und die Einhaltung wichtiger Normen wie IEC 62109, EN50549 und IEC 62477-1 umfasste. Diese Zertifizierung bestätigt die Präzision und Zuverlässigkeit von Hinen bei der Prüfung von Energieumwandlungssystemen (PCS), Hybrid-Wechselrichtern, Batteriepacks und verwandten Produkten und stellt sicher, dass alle Produkte die internationalen Sicherheits-, Effizienz- und Netzspezifikationsanforderungen erfüllen.Kontinuierliches Streben nach SpitzenleistungenHinen hat konsequent in Innovation und Qualitätskontrolle investiert, fortschrittliche Testeinrichtungen eingerichtet und ein Team von hochqualifizierten Ingenieuren aufgebaut. Das neu zertifizierte Labor ist mit Prüfkammern für Umweltbelastungen und Netzsimulationssystemen ausgestattet, mit denen verschiedene globale Betriebsbedingungen simuliert werden können. Durch die Übernahme der strengen Bewertungsprozesse von TÜV NORD kann das Labor von Hinen nun schnellere Zertifizierungsdienstleistungszyklen anbieten und so die Markteinführung beschleunigen, während gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Produkte auf höchstem Niveau erhalten bleibt.Strategische globale MarktpositionierungDie Zertifizierung von TÜV NORD steigert die Wettbewerbsfähigkeit von Hinen in wichtigen Märkten wie Europa, Australien, Afrika, Asien und Südamerika erheblich, insbesondere bei der Einhaltung regionaler Normen wie VDE-AR-N 4105, AS/NZS 4777.2 und der brasilianischen INMETRO. Darüber hinaus fördert dieser Erfolg eine engere Zusammenarbeit zwischen Hinen und TÜV NORD bei zukünftigen Projekten, einschließlich Pre-Compliance-Tests, kundenspezifischen Schulungen und Marktzugangsanalysen, um effektive Antworten auf immer komplexere regulatorische Herausforderungen zu gewährleisten.Fortschritte im Bereich der nachhaltigen EnergieDiese Zertifizierung ist eine wichtige Anerkennung für die langfristige Ausrichtung von Hinen auf technologische Innovation und Qualitätskontrolle. Als führendes Unternehmen im Bereich der Energiespeicherlösungen für Privathaushalte legt Hinen seit jeher größten Wert auf die Zuverlässigkeit und Sicherheit seiner Produkte und gewährleistet durch die Einrichtung strenger Qualitätsmanagementsysteme und fortschrittlicher Testplattformen einen stabilen und effizienten Betrieb der einzelnen Produkte in verschiedenen Anwendungsszenarien.In Zukunft wird Hinen seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten weiter ausbauen und die Zusammenarbeit mit Industriepartnern verstärken. Hinen ist bestrebt, Spitzenentwicklungen in den Bereichen intelligente Netzintegration und Energiespeichersysteme voranzutreiben, neue Standards für Qualität und Innovation zu setzen und zuverlässigere und effizientere Lösungen für die globale nachhaltige Energiewende zu bieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2690582/TU_V_NORD_Witness_Laboratory_Awarding_Ceremony.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/groWer-durchbruch--hinen-erhalt-tuv-nord-zertifizierung-und-setzt-neue-qualitatsmaWstabe-im-bereich-der-erneuerbaren-energien-302461307.htmlPressekontakt:Nikita Lee,nikita@hinen.comOriginal-Content von: Hinen Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176527/6038703