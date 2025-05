FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch nach dem Sprung über 24.000 Punkte am Vortag und den jüngsten Rekorden kaum verändert ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent im Minus auf 24.010 Punkte. Die Bestmarke vom Vortag bei 24.082 Punkten bleibt aber in Sichtweite. Der MDax hatte es derweil auf einen Höchststand seit rund drei Jahren geschafft.

An der Wall Street waren dem robusten Montag am Vorabend keine Anschlussgewinne gefolgt. Der Marktbreite S&P 500 wie auch der Nasdaq 100 hatten zuvor an sechs Handelstagen in Folge höher geschlossen und sich auf ihr Niveau vom Frühjahr erholt./ag/jha/