EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresbericht

HORNBACH Gruppe erzielt im Geschäftsjahr 2024/25 solides Umsatz- und Ergebnisplus und steigert weiter Marktanteile



21.05.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HORNBACH Gruppe erzielt im Geschäftsjahr 2024/25 solides Umsatz- und Ergebnisplus und steigert weiter Marktanteile Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2024/25 in Höhe von 6,2 Mrd. EUR (+0,6%) reflektiert positive Entwicklung in einem anspruchsvollen Marktumfeld

Rohertrag profitiert von Sortimentsveränderungen und weiterer Normalisierung von Rohstoffpreisen

Bereinigtes Konzern-EBIT stieg um 6,0% auf 269,5 Mio. EUR im Einklang mit der Prognose und vorläufigen Zahlen

Weitere Marktanteilsgewinne in Deutschland und Europa

Stabile Dividende von 2,40 EUR pro Aktie vorgeschlagen - vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 11. Juli 2025

Ausblick 2025/26: Umsatz auf oder leicht über Geschäftsjahr 2024/25 erwartet, bereinigtes EBIT auf Vorjahresniveau angesichts anhaltendem Kostendruck Tabelle 1: Kennzahlen HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern (in Mio. EUR soweit nicht anders angegeben) GJ 2024/25 GJ 2023/24 ± in % Nettoumsatz 6.200,0 6.160,9 0,6 davon Teilkonzern HORNBACH Baumarkt AG 5.847,0 5.780,0 1,2 Deutschland 2.783,8 2.787,4 -0,1 - Übriges Europa 3.063,2 2.992,6 2,4 Flächenbereinigtes Umsatzwachstum (Teilkonzern HORNBACH Baumarkt AG)1) 1,1% -2,0% davon Teilkonzern HORNBACH Baustoff Union GmbH 357,1 380,7 -6,2 Rohertrag 2.160,6 2.084,6 3,6 Handelsspanne (in % vom Nettoumsatz) 34,8% 33,8% EBIT 252,7 225,8 11,9 Bereinigtes EBIT2) 269,5 254,2 6,0 Bereinigte EBIT-Marge 4,3% 4,1% Konzernergebnis vor Steuern 208,0 179,3 16,0 Konzernjahresüberschuss vor Gewinnanteilen anderer Gesellschafter 147,2 131,7 11,8 Ergebnis je HORNBACH Holding Aktie (unverwässert/verwässert in EUR) 8,80 7,83 12,4 Investitionen (CAPEX) 183,7 192,6 -4,6

1) ohne Währungskurseffekte; inkl. Bodenhaus-Fachmärkte und Onlinehandel 2) bereinigt um nicht-operative Aufwendungen und Erträge, z. B. Wertminderungen von Vermögenswerten, Erträge aus der Veräußerung von Immobilien, Erträge aus Zuschreibungen von in Vorjahren wertgeminderten Vermögenswerten. Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten. Prozentangaben sind auf Basis TEUR gerechnet.

Bornheim (Pfalz), Deutschland, 21. Mai 2025. Die HORNBACH Gruppe (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern; ISIN: DE0006083405) hat das Geschäftsjahr 2024/25 (1. März 2024 bis 28. Februar 2025) mit einem Umsatz von 6.200 Mio. EUR (+0,6%) und einem bereinigten EBIT von 269,5 Mio. EUR (+6,0%) sehr erfolgreich abgeschlossen. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erwartet HORNBACH durch neue Standorte und einer bislang guten Q1-Frühjahrssaison einen Umsatz auf dem Vorjahresniveau oder leicht darüber. Das bereinigte EBIT für 2025/26 wird vor dem Hintergrund inflationsbedingter Lohnsteigerungen voraussichtlich auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2024/25 liegen. Gemäß ihrer Dividendenpolitik wird die Verwaltung der HORNBACH Holding der Hauptversammlung am 11. Juli 2025 eine stabile Dividende von 2,40 EUR je Aktie vorschlagen. "Wir haben trotz des schwachen Konsumumfeldes im Geschäftsjahr 2024/25 ein sehr erfreuliches Ergebnisplus erzielt. Mittel- bis langfristig sehen wir positive Zeichen: Die Reallöhne sind gestiegen. Zinsen sinken und die Inflation geht zurück. Auch das von der deutschen Bundesregierung angekündigte Infrastrukturpaket ist zu begrüßen. Obwohl die Frühjahrssaison bisher erfolgreich gestartet ist, bleiben wir bei der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 jedoch vorsichtig. Es ist bisher nicht absehbar, welche Auswirkungen die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Europa und weltweit konkret auf uns, unsere Lieferketten und die Konsum- und Investitionslaune unserer Kunden haben werden", kommentiert Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG. Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG, ergänzt: "Gestiegene Kundenfrequenzen zeigen, dass die Menschen nach wie vor gerne zu uns zum Einkaufen kommen. Der Durchschnittsbon blieb trotz der zurückhaltenden Konsumstimmung stabil. Damit entwickeln wir uns besser als die Branche insgesamt und das ist hocherfreulich. Auch im laufenden Jahr investieren wir in den Neubau von Märkten, in die Modernisierung oder Erweiterung von bestehenden Standorten sowie in die Digitalisierung und die Weiterentwicklung unseres Services. Wir sehen dabei europaweit noch viel Potenzial für die weitere Expansion. Ende März haben wir einen neuen Markt in Duisburg eröffnet und in den nächsten Monaten stehen insgesamt drei weitere Neueröffnungen in Österreich und in Rumänien an." HORNBACH steigerte im abgelaufenen Kalenderjahr seine Marktanteile (GfK3)) erfolgreich auf 15,2% in Deutschland (2023: 14,9%), auf 28,1% in den Niederlanden (2023: 27,1%), auf 37,7% in Tschechien (2023: 36,2%) und auf 14,3% in der Schweiz (2023: 13,9%). In Österreich konnte HORNBACH den Marktanteil auf dem hohen Niveau von 17,3% halten. Bereinigtes EBIT der HORNBACH Gruppe auf 269,5 Mio. EUR verbessert Das bereinigte EBIT der HORNBACH Gruppe stieg im Geschäftsjahr 2024/25 um 6,0% auf 269,5 Mio. EUR (2023/24: 254,2 Mio. EUR). Dies steht im Einklang mit der am 22. Mai 2024 veröffentlichten Ergebnisprognose, in der das Unternehmen ein bereinigtes EBIT auf oder leicht über dem Vorjahresniveau erwartet hatte. Der Anstieg des bereinigten EBIT basiert auf einem höheren Rohertrag aufgrund von Sortimentserneuerungen und der weiteren Normalisierung von Rohstoffpreisen. Die bereinigte EBIT-Marge erhöhte sich auf 4,3% (2023/24: 4,1%). Das bereinigte EBIT im Teilkonzern HORNBACH Baumarkt stieg um 10,0% auf 233,7 Mio. EUR (2023/24: 212,4 Mio. EUR). Das bereinigte EBIT der HORNBACH Baustoff Union lag aufgrund der schwachen Entwicklung der deutschen Bauindustrie im Geschäftsjahr bei 3,1 Mio. EUR (2023/24: 4,7 Mio. EUR). Der Teilkonzern HORNBACH Immobilien verzeichnete beim bereinigten EBIT einen leichten Anstieg auf 63,9 Mio. EUR (2023/24: 63,3 Mio. EUR). Die nicht-operativen Ergebnisbelastungen, die im Wesentlichen auf Bewertungseffekte nach IAS 36 (Impairments) zurückzuführen sind, verringerten sich im Geschäftsjahr 2024/25 von 28,4 Mio. EUR auf 16,8 Mio. EUR. Das EBIT inklusive nicht-operativer Effekte erhöhte sich um 11,9% auf 252,7 Mio. EUR (2023/24: 225,8 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie der HORNBACH Holding lag bei 8,80 EUR (2023/24: 7,83 EUR). Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA am 11. Juli 2025 eine stabile Dividende von 2,40 EUR je Aktie vorschlagen. Damit knüpft das Unternehmen an seine langjährige Dividendenstrategie an und zahlt zum 38. Mal seit Börsengang eine Dividende mindestens auf dem Niveau des Vorjahres. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ging auf Konzernebene auf 318,4 Mio. EUR zurück (2023/24: 454,9 Mio. EUR). Ausschlaggebend waren vor allem Veränderungen des Working Capital. Die HORNBACH Gruppe investierte Mittel in Höhe von 183,7 Mio. EUR (2023/24: 192,6 Mio. EUR) im Wesentlichen in Neueröffnungen für die kommenden Jahre sowie die Modernisierung bestehender Märkte. Prognose 2025/26*: Vorsichtiger Ausblick reflektiert weiterhin volatiles makroökonomisches und geopolitisches Umfeld Der Konzern-Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2025/26 wird voraussichtlich auf oder leicht über dem Niveau des Geschäftsjahres 2024/25 (6.200 Mio. EUR) liegen. Das Umsatzwachstum wird durch die kürzlich eröffneten Filialen in Nürnberg (26. Februar 2025) und Duisburg (26. März 2025) sowie drei weiteren Neueröffnungen in Österreich und Rumänien im späteren Jahresverlauf 2025/26 unterstützt. Der Start in die Frühjahrssaison verlief sehr erfolgreich, das volatile makroökonomische und geopolitische Umfeld birgt jedoch weiterhin Risiken im Hinblick auf Lieferketten und die Konsumstimmung. Das bereinigte EBIT wird auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2024/25 (269,5 Mio. EUR) erwartet. Die Handelsspanne wird voraussichtlich auf dem Niveau des Vorjahres stabil bleiben. Trotz anhaltender Kostendisziplin werden jedoch weitere Kostensteigerungen aufgrund inflationsbedingt gestiegener Gehälter erwartet.

*Guidance-Nomenklatur:

Umsatz: "Auf dem Niveau des Berichtsjahres" = -2% bis +2% | "Leicht" = +/- 2% bis +/- 6% | "Deutlich" = >+/- 6% |

bereinigtes EBIT: "Auf dem Niveau des Berichtsjahres" = -5% bis +5% | "Leicht" = +/- 5% bis +/- 12% | "Deutlich" = >+/- 12%. Tabelle 2: Sonstige Kennzahlen HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern 28. Februar 2025 29. Februar 2024 ± in % Eigenkapital in % der Bilanzsumme 44,1% 43,5% Anzahl der Einzelhandelsfilialen4) 172 171 0,6 Verkaufsfläche in Tqm (BHB)5) 2.064 2.051 0,6 Anzahl der Baustoffhandels-Niederlassungen 39 38 2,6 Anzahl Beschäftigte6) 25.329 24.783 2,2

3) GfK-Definition: Baumärkte größer als 1.000 qm; Daten verfügbar für Deutschland, Niederlande, Österreich, Schweiz und Tschechische Republik 4) davon 170 HORNBACH Bau- und Gartenmärkte sowie zwei BODENHAUS Fachmärkte 5) Verkaufsfläche BHB: geschlossene Halle (beheizt oder unbeheizt): 100%; überdachte Freifläche (unbeheizt): 50%; Baustoff Drive-in (unbeheizt): 50%; nichtüberdachte Freifläche (unbeheizt): 25%. 6) Anzahl der Beschäftigten zum Stichtag 28./29. Februar, einschließlich passiver Beschäftigungsverhältnisse Hinweis

Der Geschäftsbericht des HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzerns für das Geschäftsjahr 2024/25 ist online verfügbar unter: www.hornbach-holding.de . Die Jahrespressekonferenz (Deutsch) findet heute um 11 Uhr statt. Die Live-Übertragung ist unter folgendem Link verfügbar:

https://hornbach.engagestream.companywebcast.com/hornbach-gruppe-jahrespressekonferenz-2025 Die Analysten- und Investorenkonferenz (Englisch) findet heute um 14 Uhr statt. Die Live-Übertragung ist unter folgendem Link verfügbar:

https://hornbach.engagestream.companywebcast.com/2025-05-21-hornbach-holding-analyst-conference Erklärungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden Sie auf unserer Website . Über die HORNBACH Gruppe Die HORNBACH Gruppe ist ein unabhängiger, familiengeführter Einzelhandelskonzern unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die größte Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 173 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Zum Konzern gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union GmbH, ein regionales Baustoffhandelsunternehmen mit 39 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für den Konzern Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2024/25 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2025) erzielte die HORNBACH Gruppe einen Nettoumsatz von 6,2 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. Der Konzern beschäftigt rund 25.000 Mitarbeitende. Kontakte Presse und Investor Relations

Antje Kelbert

Leiterin Investor Relations

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2444

antje.kelbert@hornbach.com



Christian Grether

Pressesprecher

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2571

christian.grether@hornbach.com Anne Spies

Senior Investor Relations Manager

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 4558

anne.spies@hornbach.com



Maximilian Franz

Investor Relations Manager

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2071

maximilian.franz@hornbach.com



HORNBACH Holding auf LinkedIn



21.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com