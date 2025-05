Die Börsen atmen auf: Nach Monaten wirtschaftspolitischer Eiszeit nähern sich die USA und China wieder vorsichtig an - mit spürbaren Auswirkungen auf die Märkte. Für 90 Tage setzen beide Länder einen Teil der gegenseitigen Zölle aus. Was auf den ersten Blick nur wie ein kurzes Innehalten im globalen Handelsstreit wirkt, hat an den Börsen sofort für Bewegung gesorgt - besonders in China. Die Aktienkurse vieler Unternehmen legten deutlich zu, allen ...

