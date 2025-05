The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.05.2025ISIN NameXS2471903331 SOAR WISE 22/25 MTNDE000HLB48J5 LB.HESS.THR.CARRARA05J/23DE000HLB48Z1 LB.HESS.THR.CARRARA05P/23DE000HLB4801 LB.HESS.THR. ANL.05Q/23DE000HLB48R8 LB.HESS.THR.CARRARA05K/23DE000NWB0634 NRW.BANK 18/25FR0012682060 BPIFRANCE 15/25 MTNFR0012517027 REP. FSE 15-25 O.A.T.XS1234958459 BEIJING ST.-OAM(HK) 15/25XS1619643015 MERLIN PPTYS S. 17/25 MTNUS58013MEU45 MCDONALDS CORP. 2025 MTNXS1823518730 WUERTH FIN.INTL 18/25 MTNXS1619312173 APPLE 17/25XS2175848170 VOLVO TREAS. 20/25 MTNXS1822506439 BECTON,DICKINS. 18/25IT0005410912 ITALIEN 20/25 FLRPL0000111738 POLEN 19/25 FLRDE000DK0YMG4 DEKA FESTZINS ANL 20/25XS2171316859 DANSKE BK 20/25 MTNXS2482872418 FRESENIUS SE MTN 22/25US49271VAH33 KEURIG DR P. 19/25US60687YBD04 MIZUHO F.G. 20/26 FLRXS2484586669 MET.LIFE F.I 22/25DE000SLB4329 LDSBK.SAAR OPF A432XS2179037697 INTESA SANP. 20/25 MTN