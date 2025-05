Wie können wir in Deutschland in Zukunft Innovationen gestalten? Darum geht es in dieser Sonderfolge von t3n Interview. Vier Speaker:innen teilen ihre Einschätzungen und Tipps. Ohne Zusammenarbeit geht es nicht: Das macht besonders Michael Kruza, Abteilungsleiter Design & User Experience bei der Deutschen Telekom deutlich. Jüngst ist er in die USA gereist, um sich mit seinen Kolleg:innen bei T-Mobile USA und Mitarbeiter:innen von Microsoft und weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...