München (ots/PRNewswire) -Der globale Anbieter von Energiespeichern AlphaESS feiert sein 10-jähriges Bestehen in Europa auf der Intersolar/EES 2025 mit der Vorstellung von drei neuen Lösungen für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen sowie für ESS im Versorgungsbereich."In nur einem Jahrzehnt hat sich AlphaESS zu einem umfassenden Anbieter von Energie-Ökosystemen entwickelt - von Heimspeichern bis hin zu ESS im industriellen Maßstab - mit Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Italien und den Benelux-Ländern," sagte Boxun Xi, Leiter von AlphaESS EMEA. Im Jahr 2024 wurde AlphaESS mit einem Net Promoter Score von 92,3 zur "empfehlenswertesten Marke für Heimspeicher" in Deutschland gekürt.Auf der Veranstaltung stellt AlphaESS eine Reihe von neuen Produkten vor, darunter:1. Aster 5000 - 5-MWh-ESS für Versorgungsunternehmen mit aktiver Lastverteilung und FlüssigkeitskühlungDer Aster 5000 ist ein 5-MWh-Energiespeichersystem für den industriellen Einsatz, das einen aktiven Ausgleich und eine Flüssigkeitskühlung kombiniert, um die Systemleistung zu verbessern und die Lebensdauer um 10 % zu verlängern. Seine kompakte Architektur mit 12 Clustern mit je 4 Modulen erhöht die Kapazität um 35 % und reduziert die Stellfläche um 40 % im Vergleich zu dem Vorgängermodell Aster 3720 (https://www.alphaess.com/1500v-yl-commercial-and-industrial-energy-storage-system). Ausgestattet mit einem vierstufigen Sicherheitssystem, einschließlich intelligenter Alarme und Brandschutz, erfüllt es weltweite Normen (IEC, UL, NFPA). Der Aster 5000 wurde für Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit entwickelt und ist eine ideale Energiespeicherlösung für Netzbetreiber, Entwickler von Anlagen für erneuerbare Energien und Industrieparks.Der Aster 5000 kann ab sofort bestellt werden, und alle Partner sind herzlich eingeladen, zu kommen und zu reservieren. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte AlphaESS.2. Storion M30/M50 - Schnell zu installierender C&I-Speicher mit modularem DesignStorion M30/M50 ist ein modulares, leistungsstarkes C&I-Energiespeichersystem mit einer Leistung von 30/50 kW und einer Kapazität von bis zu 216,9 kWh. Die schnelle Installation, die Plug-and-Play-Erweiterung und die integrierten EMS- und Bypass-Funktionen gewährleisten Zuverlässigkeit und eine längere Batterielebensdauer. Das System unterstützt 200 % PV-Einspeisung, Schutzart IP66 für den Einsatz im Freien und fortschrittliche Energiemanagementfunktionen wie Peak Shaving und Lastverschiebung - ideal für Unternehmen, Fabriken und Microgrids.3. SMILE G3-Serie - Flexibler Energiespeicher für Privathaushalte mit verbesserten BatterieoptionenDie aktualisierte SMILE G3-Serie wurde für moderne Haushalte entwickelt und umfasst einen Hybrid-Wechselrichter, modulare 1C-Batterien und ein intelligentes Energiemanagement. Das System bietet flexible Konfigurationen von 3,65 bis 55,8 kWh und unterstützt sowohl AC-, DC- als auch Hybrid-Kopplung.Ein neue Batteriemodul wird eingeführt:9,3-kWh-Batteriemodul: Modulares Plug-and-Play-Design für die Outdoor-Anwendung inklusive Heizpad mit dynamischem Active Balancing zwischen den Einzelmodulen und integrierter Bypass-Funktion für Zuverlässigkeit und Sicherheit.Weitere Informationen: https://www.alphaess.deFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2685869/AlphaESS.jpgPressekontakt:europe@alpha-ess.de | +49 61967863485