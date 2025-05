London und Genf (ots/PRNewswire) -Die SWI Group kündigt die Ernennung eines starken Strategic Advisory Board und eines speziellen Sports & Entertainment Committee an, um den zukünftigen Fokus der Gruppe zu erweitern.Die SWI Group, die kürzlich von der Stoneweg Group und Icona Capital gegründete alternative Investmentplattform, gibt heute bekannt, dass ihr neu gegründeter Strategic Advisory Board ("das Board") bereits mit seinen Beratungen über eine Reihe potenzieller kommerzieller Initiativen begonnen hat.Max-Hervé George, Chairman und Co-CEO der SWI Group, und Jaume Sabater, Co-CEO der SWI, haben ein beeindruckendes Team zusammengestellt, das die Gruppe strategisch beraten und bei der Entwicklung ihrer Geschäftsstrategie unterstützen soll.Zusätzlich zum neuen Board hat die SWI Group ein spezielles Sports & Entertainment Committee ins Leben gerufen, das von Frédéric Vasseur, dem F1-Teamchef, Charles Leclerc, dem F1-Fahrer, und Andrés Iniesta, dem ehemaligen Fußballspieler des FC Barcelona und Weltmeister mit der spanischen Nationalmannschaft, angeführt wird und das weltweit nach Möglichkeiten in diesen Bereichen suchen und diese fördern soll.Das Strategic Advisory Board und das Sports & Entertainment Committee setzen sich wie folgt zusammen:• Arnaud de Puyfontaine, der Vorsitzende von Vivendi, ist Non-Executive Chairman des Strategic Advisory Board von SWI.• Olivier Jollin und Simon Benhamou konzentrieren sich auf die Strategie und die Geschäftsentwicklung der Gruppe.• Frédéric Vasseur, Charles Leclerc und Andrés Iniesta werden das SWI Sports & Entertainment Committee (SWI SEC) leiten, eine vom Board getrennte Einheit, die sich auf spezielle Chancen in diesen Sektoren konzentrieren wird.Die Zusammenführung dieser talentierten Persönlichkeiten mit einem alternativen Investitionsansatz wird spannende und gangbare Wege für strategische Partnerschaften, innovative Initiativen und neue Geschäftsvorhaben schaffen.Max-Hervé George, Chairman und Co-CEO: "Wir haben rasche Fortschritte gemacht, seit wir Anfang des Monats die Zusammensetzung des Boards bekanntgegeben haben, und wir haben bereits eine volle Agenda, die wir prüfen und diskutieren müssen, einschließlich der Möglichkeit, unsere erste globale Investorenkonferenz Anfang nächsten Jahres abzuhalten, wahrscheinlich nach dem Ende der Formel-1-Saison."Jaume Sabater, Co-CEO der Gruppe, ergänzt: "Die Zusammenarbeit mit einem so starken und vielfältigen Strategic Advisory Boards bietet neue Möglichkeiten, Energie und neue Ansätze für moderne Geschäftsansätze. Die Verbindung von Unternehmensinitiativen mit Sportikonen schafft eine Synergie aus Talent, Disziplin und Effizienz: die Werte und die Motivation bei der Suche nach Zielen, dem Aufbau von Wachstum und dem gemeinsamen Erfolg geteilt werden."Charles Leclerc, F1-Fahrer, sagte: "Ich freue mich darauf, SWI bei der Entwicklung ihres schnell wachsenden Geschäfts zu unterstützen. Dies ist eine neue Herausforderung für mich, und ich habe einige Ideen, wie und wo wir die Leidenschaft und das Fachwissen, die hinter jeder Sportart stehen, nutzen können, um ein echtes Geschäftswachstum zu erzielen.Ich kenne Max schon seit vielen Jahren, er arbeitet gerne schnell und liefert Ergebnisse. Es wird niemanden überraschen, aber ich habe einen ähnlichen Ansatz. Daher bin ich zuversichtlich, dass wir gemeinsam in naher Zukunft einige spannende Ankündigungen machen werden."Das Board wird dem Unternehmen als exklusives und kooperatives Beratungsgremium dienen und Möglichkeiten bieten, neue Investoren und Institutionen aus einer Vielzahl von Branchen zu erreichen, darunter Sport, Finanzen und Wirtschaft, Bildung, Gesundheitswesen, Soziales und Gemeinschaftsbildung sowie Kunst und Kultur.Informationen zur SWI GroupDie SWI Group (www.swi.com) ist eine von starkem Unternehmergeist geprägte alternative Investmentplattform, die in einer Reihe von Sektoren tätig ist, darunter Datenzentren, Immobilien, Kredite und der Finanzsektor. Die Anlagestrategien des Unternehmens basieren auf gründlicher Recherche, fundiertem Wissen aus erster Hand und der Fähigkeit, Strategien effizient umzusetzen, um das größtmögliche Renditepotenzial zu erzielen.Die SWI Group stützt sich bei der Identifizierung, Entwicklung und Verwaltung von Chancen auf der ganzen Welt auf lokale Teams, sowohl bei Immobilien- als auch bei Investitionsstrategien. Die SWI Group verwaltet derzeit ein Vermögen von über 10 Milliarden Euro und beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter in 26 Niederlassungen auf der ganzen Welt.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/stoneweg-icona-group-bringt-charles-leclerc-andres-iniesta-und-arnaud-de-puyfontaine-zum-ersten-mal-zusammen-302459384.htmlPressekontakt:Adrian Flook,CT Group (aflook@ctgroup.com und +44 7768 608396). 