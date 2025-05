EQS-News: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Dividende

M1 Kliniken AG: 2024 mit starkem Ergebniswachstum - weltweite Marktführerschaft im Fokus Berlin, 21.05.2025 - Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht. Im vergangenen Jahr setzte die M1-Gruppe ihren Wachstumskurs fort - getragen vor allem vom margenstarken Beauty-Segment. Auch für die kommenden Jahre sieht das Unternehmen erhebliches Wachstumspotenzial: Die Umsätze im Beauty-Segment sollen bis 2029 auf 200 bis 300Mio.Euro steigen bei einer EBIT-Marge von mindestens 20 %. Ziel ist es, M1 Med Beauty bis dahin als weltweit führende Marke für schönheitsmedizinische Behandlungen zu etablieren. Schon heute ist M1 Marktführer in Europa - mit höchsten Qualitätsstandards zum besten Preis. Mit dem Dividendenvorschlag von 0,50Euro je Aktie bekräftigen Vorstand und Aufsichtsrat die Ausschüttungspolitik der Gesellschaft. Kennzahlen im Überblick Konzernumsatz steigt um 7% auf 339,2Mio.Euro (Vorjahr: 316,3Mio.Euro)

EBITDA steigt um 52% auf 32,0Mio.Euro (Vorjahr: 21,0Mio.Euro)

EBIT erhöht sich um 70% auf 26,8Mio.Euro (Vorjahr: 15,7Mio.Euro)

EBT steigt um 60% auf 26,3Mio.Euro (Vorjahr: 16,4Mio.Euro)

Beauty-Segment wächst um 30% auf 91,7Mio.Euro (Vorjahr: 70,8Mio.Euro)

Eigenkapitalquote: Anstieg von 67% auf 71%

Profitabilität und Cashflow legen deutlich zu Der Konzern-Nettogewinn nach Minderheiten stieg im Jahr 2024 deutlich auf 16,0Mio.Euro (Vorjahr: 10,3Mio.Euro). Das entspricht einem Anstieg des Ergebnisses je Aktie von 0,54Euro auf 0,85Euro. Der operative Cashflow erhöhte sich auf 30,5Mio.Euro (Vorjahr: 7,8Mio.Euro), der Free Cashflow auf 24,9Mio.Euro - nach -1,5Mio.Euro im Vorjahr. Der Geschäftsbericht 2024 steht auf www.m1-kliniken.de zum Download zur Verfügung. Über die M1 Kliniken AG Die M1 Kliniken AG ist der führende vollintegrierte Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Europa. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter der Marke "M1 Med Beauty" werden derzeit an 58 Fachzentren in 10 Ländern schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1-Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit in zehn Ländern vertreten.





