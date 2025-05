München (ots/PRNewswire) -Lokaler Support für die Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Plattform (GRC) von AuditBoard sorgt für bessere Zusammenarbeit und GeschäftsergebnisseAuditBoard, die weltweit führende Plattform für vernetztes Risikomanagement, die Audit, Risikomanagement und Compliance transformiert, gab heute auf dem Audit Leadership Summit in München bekannt, dass ihre innovativen Lösungen für Risikomanagement ab sofort auch speziell für den deutschen Markt verfügbar und speziell auf diesen zugeschnitten sind. Mit diesem Schritt breitet AuditBoard sein Angebot auf den schnell wachsenden Kundenstamm in Deutschland aus und unterstützt Risikomanagement-Teams dabei, ihre Programme zu modernisieren, effektiver zusammenzuarbeiten und einen noch größeren Mehrwert für ihre Organisationen zu schaffen. Deutschland ist damit der jüngste europäische Markt, der von AuditBoard mit lokalem Support betreut wird - ein klares Zeichen für das Engagement des Unternehmens, seine wachsende Kunden-Community in der Region zu unterstützen."Wir schätzen das Engagement von AuditBoard, in Deutschland lokalisierte Dienstleistungen anzubieten sehr ", sagt Dr. Sonja Bartels, SVP, Internal Audit Intelligence & Steering at Uniper SE. "Dies ermöglicht eine engere Zusammenarbeit und ein differenzierteres Verständnis der spezifischen Anforderungen des deutschen Marktes, so dass unser internes Auditteam einen größeren Mehrwert für das Unternehmen schaffen kann."."Deutsche Unternehmen können die komplexe Risikolandschaft in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln, indem sie ihren Ansatz für das Risikomanagement strategisch modernisieren", sagt Scott Arnold, Chief Executive Officer bei AuditBoard. "Das Serviceangebot von AuditBoard wurde speziell für die besonderen Bedürfnisse von Unternehmen in einer der größten Volkswirtschaften der Welt entwickelt, so dass Teams die Zusammenarbeit verbessern, Silos aufbrechen und Risikoerkenntnisse nutzen können, um die Effizienz zu steigern und die Unternehmensleistung zu verbessern."Die Ankündigung erfolgt in einer Zeit, in der deutsche Unternehmen mit einer besonders komplexen Landschaft konfrontiert sind, die durch strenge und immer zahlreichere nationale Regularien und Richtlinien der Europäischen Union gekennzeichnet ist. Silodenken und manuelle Prozesse hindern die Innenrevision und die Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Funktionen daran, diese Herausforderungen effektiv zu bewältigen.Eine kürzlich von Panterra in Zusammenarbeit mit AuditBoard durchgeführte Umfrage unter mehr als 230 deutschen Führungskräften der Internen Revision ergab, dass nur 46 Prozent der deutschen Unternehmen über eine einheitliche Leitung der Revisions- und GRC-Funktionen verfügen, was zu einer Fragmentierung und ineffizienter Kommunikation führen kann. Darüber hinaus gaben lediglich 27 Prozent der Befragten an, gemeinsame Plattformen für einen effizienten, unternehmensweiten Echtzeit-Informationsaustausch zu nutzen. Dieser Mangel an Abstimmung verlangsamt die Reaktionszeiten auf neue Risiken erheblich, was die Betriebsabläufe unterbrechen, das Vertrauen der Kunden gefährden und Wachstumsinitiativen behindern kann.AuditBoard hat zudem kürzlich Philipp Verhoeven als Leiter Deutschland ernannt, um die Expansion des Unternehmens zu leiten und das stetig wachsende Team in Deutschland zu betreuen."Es ist eine große Ehre, zu AuditBoard zu stoßen, um die besonderen Herausforderungen anzugehen, mit denen deutsche Audit- und Risikomanagement-Teams jeden Tag konfrontiert sind", sagte Philipp Verhoeven, Deutschland-Chef von AuditBoard. "Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns und ich bin überzeugt, dass wir deutsche Audit-, Risikomanagement- und Compliance-Teams dabei unterstützen können, nachhaltige Veränderungen für ihre Unternehmen voranzutreiben."Diese Expansion erfolgt vor dem Hintergrund des anhaltenden globalen Wachstums und der Innovationskraft von AuditBoard. Das Unternehmen betreut inzwischen mehr als 50 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, wurde zum sechsten Mal in Folge in die Deloitte Fast 500-Liste aufgenommen und Mitte 2024 von der Londoner Hg für über 3 Mrd. US-Dollar in einer der größten VC-gestützten PE-Transaktionen des Jahres 2024 übernommen. Die Connected Risk Plattform von AuditBoard wurde in zwei aufeinanderfolgenden Jahren als eines der besten Softwareprodukte von G2 ausgezeichnet, erhielt 2024 den Cybersecurity Breakthrough Award als beste Risikomanagement-Gesamtlösung und wurde bei den Stratus Awards 2024 als beste Platform as a Service ausgezeichnet.Weitere Informationen zur Expansion von AuditBoard nach Deutschland finden Sie unter AuditBoard.com.Über AuditBoard AuditBoard hat es sich zur Aufgabe gemacht, die globale Plattform für vernetztes Risikomanagement zu sein und seine Kunden durch Innovation zu stärken. Mehr als 50% der Fortune-500-Unternehmen vertrauen AuditBoard bei der Transformation ihres Audit-, Risiko- und Compliance-Managements. AuditBoard wird von Kunden auf G2, Capterra und Gartner Peer Insights top bewertet und wurde kürzlich von Deloitte zum sechsten Mal in Folge als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Nordamerika eingestuft.