Taipei (ots/PRNewswire) -- Zusammenführung von KI-Halbleitern mit extrem niedrigem Stromverbrauch und leichtgewichtiger KI-Technologie mit dem Ziel der globalen Expansion -Nota AI (CEO Myungsu Chae), ein Experte für KI-Modelloptimierung und generative On-Device-KI, und DEEPX (Geschäftsführer Lokwon Kim), ein führender Entwickler von On-Device-KI-Halbleitern mit extrem niedrigem Stromverbrauch, haben auf der Computex Taipei 2025, der weltweit größten IKT-Messe, eine strategische Absichtserklärung unterzeichnet. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, ihre globale Position auf dem schnell wachsenden Markt für On-Device-KI zu stärken.Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen gemeinsam KI-Lösungen entwickeln, die die fortschrittlichen neuronalen Verarbeitungseinheiten (NPUs) von DEEPX mit den leichtgewichtigen KI-Modellen von Nota AI kombinieren und so hochleistungsfähige KI-Funktionen auch in ultrakompakten, stromsparenden Geräten ermöglichen. Diese gemeinsamen Lösungen werden als Proof-of-Concept-Modelle für Anwendungen in der Industrierobotik, bei intelligenten Geräten, Sicherheitssystemen, Mobilitätsplattformen und mehr dienen und die Marktdurchdringung sowohl in Korea als auch weltweit beschleunigen.Im Rahmen der Zusammenarbeit wird DEEPX seine NPU SDKs und Entwicklungskits zur Verfügung stellen, um eine optimierte Integration von leichtgewichtigen KI-Modellen zu unterstützen. Nota AI wird anwendungsspezifische Modelle entwerfen und abstimmen, um den unterschiedlichen Anforderungen der Branche gerecht zu werden. Die Partnerschaft umfasst auch gemeinsame Marketingaktivitäten, die gemeinsame Teilnahme an globalen Messen und die aktive Zusammenarbeit mit B2B-Kunden weltweit durch Proof-of-Concept-Implementierungen."Unsere strategische Partnerschaft mit DEEPX kombiniert die proprietären KI-Optimierungstechnologien von Nota AI mit der erstklassigen KI-Hardware-Innovation von DEEPX und positioniert uns als Marktführer im globalen On-Device-KI-Markt", so Myungsu Chae, Geschäftsführer von Nota AI. "Gemeinsam werden wir den Einsatz von optimierter KI in einer Reihe von industriellen Anwendungen beschleunigen.""Diese Vereinbarung wird eine wichtige Zusammenarbeit darstellen, um das On-Device-KI-Ökosystem zu erweitern", sagte Lokwon Kim, Geschäftsführer von DEEPX. "Indem wir die Stärken von On-Device-KI-Hardware und -Software kombinieren, werden wir wettbewerbsfähige KI-Lösungen auf den globalen Markt bringen."Diese Absichtserklärung unterstreicht die wachsende weltweite Anerkennung koreanischer Innovationen im Bereich der KI-Technologie auf Geräten und signalisiert eine neue Phase der internationalen Expansion für im Land entwickelte KI-Lösungen.Informationen zu Nota AINota AI (Nota Inc.) ist ein führendes On-Device-KI-Unternehmen, das sich auf die Optimierung von KI-Modellen und generative On-Device-KI spezialisiert hat. Auf der Grundlage seiner proprietären NetsPresso®-Plattform bietet Nota AI leistungsstarke KI-Funktionen für verschiedene Branchen, darunter Transport, Automotive, Mobile, IoT und darüber hinaus. Das Unternehmen unterhält strategische Kooperationen mit weltweit führenden Halbleiterherstellern und Fortune-100-Unternehmen wie NVIDIA, ARM, Qualcomm, Sony und Samsung Electronics. Mit etablierten Niederlassungen in den USA und Deutschland baut Nota AI seine globale Präsenz aktiv aus, insbesondere in den Schlüsselmärkten im Nahen Osten und Südostasien. Die technologische Führungsrolle des Unternehmens wurde weltweit anerkannt, zuletzt durch die Aufnahme in die "100 innovativsten KI-Startups" von CB Insights.Weitere Informationen finden Sie unter www.nota.ai.Informationen zu DEEPXDEEPX wurde in Erwartung einer Ära gegründet, in der künstliche Intelligenz so allgegenwärtig sein wird wie Elektrizität und Wi-Fi. DEEPX entwickelt Kerntechnologien für leistungsstarke KI-Halbleiter und Computerlösungen, die Intelligenz in elektronische Geräte bringen. DEEPX hält derzeit über 326 angemeldete Patente in den USA, China und Korea - eines der größten Patentportfolios der Welt für die Entwicklung von KI-Chips auf Geräten.Die KI-Halbleiter von DEEPX sind für verschiedene Anwendungen optimiert, verbessern die Energieeffizienz und ermöglichen gleichzeitig erweiterte KI-Funktionen. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden wie Hyundai Kia Motors Robotics Lab, POSCO DX, Jahwa Electronics, LGU+ und Inventec an Entwicklungen für die Massenproduktion. Darüber hinaus arbeitet DEEPX mit mehr als 120 Unternehmen weltweit in den Bereichen intelligente Kameras, Überwachungssysteme (AI NVR), intelligente Fabriken, Roboterplattformen und KI-Server zusammen und führt strategische globale Werbeaktionen in den Vereinigten Staaten, China, Taiwan und Europa durch.