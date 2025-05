Berlin (ots) -Hier stehen die Einfamilienhäuser mit den größten Gärten- In der Uckermark gibt es die Einfamilienhäuser mit den größten Gärten Deutschlands mit durchschnittlich 1.780 Quadratmetern.- In Kaufbeuren sind die Gärten der angebotenen Einfamilienhäuser mit 182 Quadratmetern deutschlandweit am kleinsten.- Dresden führt unter den 15 größten Städten Deutschlands mit einer durchschnittlichen Gartengröße von 578 Quadratmetern.- Frankfurt am Main hat mit durchschnittlich 187 Quadratmetern die kleinsten Gärten unter den Großstädten.Mit steigenden Temperaturen lockt der eigene Garten zum Entspannen, Grillen und Spielen im Freien. Doch wie viel Gartenfläche haben die Einfamilienhäuser in Deutschland? Eine ImmoScout24-Analyse aller im ersten Quartal 2025 inserierten Einfamilienhäuser mit Garten zeigt deutliche regionale Unterschiede bei den Gartengrößen.Ländliche Regionen bieten deutlich mehr GartenflächeZum Kauf angebotene Einfamilienhäuser mit den größten Gärten Deutschlands stehen im brandenburgischen Landkreis Uckermark. Der Garten hat im Schnitt 1.780 Quadratmeter - das entspricht in etwa sieben Tennisplätzen. Auch in weiteren Landkreisen im Nordosten Deutschlands gibt es Einfamilienhausgrundstücke mit viel Platz für Rasenflächen, Beete und Erholung. Die Prignitz (1.332 m2), der Landkreis Uecker-Randow (1.316 m2) und der Landkreis Elbe-Elster (1.282 m2) folgen auf den Plätzen zwei bis vier von insgesamt 418 Landkreisen und kreisfreien Städten. Insgesamt dominieren 14 ostdeutsche Landkreise die Top 20. Die übrigen sechs Landkreise liegen ausschließlich in Niedersachsen, darunter Lüchow-Dannenberg (1.121 m2) auf Platz fünf und Nienburg/Weser (922 m2) auf Platz 13.Städter:innen müssen sich mit deutlich weniger Gartenfläche begnügenGemessen an der Gartenfläche, die Einfamilienhäuser zum Kauf bieten, landet die bayerische Stadt Kaufbeuren auf dem letzten Platz des Rankings von 418 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten. Hier sind die Einfamilienhäuser im Durchschnitt lediglich mit 182 Quadratmeter Gartenfläche ausgestattet. Nur wenig mehr Platz bieten die Gärten in Frankfurt am Main mit knapp 187 Quadratmetern und in Landau in der Pfalz mit 196 Quadratmetern. Auch in München (202 m2), Ludwigshafen am Rhein (204 m2) und Freiburg im Breisgau (204 m2) sind die Gartenflächen vergleichsweise klein. Unter den 20 Kreisen und Städten mit den kleinsten Gärten finden sich überwiegend Großstädte und dicht besiedelte Regionen in Süddeutschland.Dresden bietet die Einfamilienhäuser mit den größten Gärten unter den GroßstädtenBetrachtet man die 15 größten Städte Deutschlands, zeigen sich erhebliche Unterschiede bei den Gartenflächen, die die Einfamilienhäuser bieten. Dresden führt das Ranking mit durchschnittlich 578 Quadratmetern deutlich an, gefolgt von Leipzig (542 m2) und Berlin (486 m2). Auch in Hamburg bieten die Einfamilienhäuser mit 483 Quadratmetern vergleichsweise großzügige Gartenflächen. Im Mittelfeld liegen Dortmund (369 m2), Hannover (351 m2) und Düsseldorf (345 m2). Deutlich weniger Platz im Grünen bieten Einfamilienhäuser in Köln (265 m2), Nürnberg (240 m2) und Bremen (230 m2). MethodikAusgewertet wurden Einfamilienhäuser, die im ersten Quartal 2025 bei ImmoScout24 zum Kauf inseriert wurden. Der Wert gibt den Median der Gartengröße in Quadratmetern wieder und liegt für 418 Landkreise und kreisfreie Städte Deutschlands vor. Die Definition der Landkreise und kreisfreien Städte entspricht noch der Definition vor der Zusammenlegung auf 400 Kreise und kreisfreie Städte. Jeden Monat suchen rund 19 Millionen Nutzer:innen auf unserem Online-Marktplatz oder in unserer App ein neues Zuhause oder die passende Gewerbefläche. Deshalb kennen rund 90 Prozent der Zielgruppe ImmoScout24. Mit seinen digitalen Lösungen schafft der Online-Marktplatz Orientierung und bringt Eigentümer:innen, Makler:innen und Immobiliensuchende erfolgreich zusammen. ImmoScout24 arbeitet an dem Ziel, Transaktionen rund um die Immobilie digital abzuwickeln und dadurch komplexe Entscheidungen für seine Nutzer:innen einfacher zu machen. Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv und erreicht monatlich rund 3 Millionen Suchende.Pressekontakt:Johanna FitschenPR-ManagerinTelefon: +49 30 24301 1270E-Mail: pr@immoscout24.dewww.immobilienscout24.deOriginal-Content von: ImmoScout24, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31321/6038740