Österreich/Deutschland (ots) -Perfekter Ort der Entspannung für private Urlauber und Firmengruppen inklusive kostenloser Lungau-GästekarteDas auf 1.074 Meter Seehöhe gelegene Feriendorf "AlpiNest", bestehend aus Chalets und Apartments im alpinen Stil, wird bei Gästen aus Deutschland und Österreich immer beliebter. Die Gegend rund um das AlpiNest bietet für jeden etwas - egal ob Entspannung, Naturgenuss oder Abenteuer in den Bergen. Beliebt sind die vielen Wanderwege, die zu den urigen Hütten führen, für die der Salzburger Lungau bekannt ist. Ein kostenloser Shuttlebus verbindet viele Orte in der Umgebung und fährt auch bis in die Wandertäler, um eine überschreitende Wanderung zu ermöglichen. Die geräumigen Wohneinheiten, die bis zu siebzehn Gäste beherbergen können, werden oft von Firmen für Workations oder Teambuilding-Events gebucht. Abseits vom Büroalltag wird das AlpiNest so zum Outdoor-Arbeitsplatz für remote Projekte - kombiniert mit vielfältigen Freizeitaktivitäten. Neben dem Hüttenwandern zählen auch Radtouren (mit oder ohne E-Bikes), Golfen, Klettern oder der Badespass im kühlen Nass dazu.Alle Chalets verfügen über vollausgestattete Küchen; ein Frühstücksservice kann gebucht werden. Alle Buchungen, die mindestens 30 Tage vor Ankunft durchgeführt werden, profitieren zudem von einem Rabatt in der Höhe von 10 Prozent bei Eingabe des Codes "Alpinest2025".Jetzt mehr erfahren Zur Website (https://feriendorf-lungau-salzburgerland.com/)Pressekontakt:Mountain Nests RentalsThomas HörlEdelweißstraße 5a5700 Zell am SeeTelefon: +43 664 1474438E-Mail: welcome@nests.infoWebsite: https://www.alpinest.atOriginal-Content von: Mountain Nests - Chalet & Apartment Rentals, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179850/6038752