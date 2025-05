BX Swiss AG / Schlagwort(e): Kooperation/Partnerschaft

Einzigartiges Handelssegment für qualifizierte Anleger an der BX Swiss - Bank Julius Bär als Market Makerin



21.05.2025 / 09:00 CET/CEST





Ab sofort steht qualifizierten Anlegern ein neues Handelssegment mit dem Namen "Sponsored Qualified Investor Funds" an der Schweizer Börse BX Swiss zur Verfügung. Während der Handelszeiten von 9.00 bis 17.30 Uhr können rund 50 Fonds mit eingeschränktem Anlegerkreis auf qualifizierte Anlegerinnen und Anleger kontinuierlich unter börslichen Bedingungen gehandelt werden - mit der Bank Julius Bär als Market Makerin. In Zusammenarbeit mit der Bank Julius Bär, die seit langem als Emittentin bei der BX Swiss aktiv ist, lanciert die BX Swiss ein innovatives Segment, das exklusiv qualifizierten Anlegerinnen und Anlegern offensteht. Das neue Segment "Sponsored Qualified Investor Funds (QIF-KKA)" bietet eine neue Dimension an Flexibilität und Transparenz auf dem Fondsmarkt. Die kontinuierliche Handelbarkeit von klassischen Anlagefonds mit eingeschränktem Anlegerkreis auf qualifizierte Investoren (gemäss Art. 10 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG)) beinhaltet alle Vorteile des börslichen Handels, die bei der herkömmlichen Abwicklung via Primärmarkt nicht zur Verfügung stehen. Sie können schneller auf Marktveränderungen reagieren, verschiedene Auftragsarten wie Auftrag mit Preislimite einsetzen und ihre Anlagestrategien damit effizienter umsetzen. Als Market Makerin stellt die Bank Julius Bär verbindliche Geld- und Briefkurse mit attraktiven Spreads und Mindestvolumen und gewährleistet so hohe Liquidität sowie ein reibungsloses Marktumfeld. Die renommierte Schweizer Privatbank ist seit 2021 Emittentin an der BX Swiss und hat bereits früh Produkte für das Segment deriBX (Strukturierte Produkte) sowie 2023 das Segment "Sponsored Funds" (für Anlagefonds ohne eingeschränkten Anlegerkreis) lanciert, bei dem sie ebenfalls als Market Makerin agiert. "Die Lancierung dieses neuen Handelssegments ist das Ergebnis unserer langjährigen, erfolgreichen Partnerschaft mit der Bank Julius Bär. Gemeinsam setzen wir neue Standards für den Fondsmarkt, indem wir qualifizierten Anlegern den kontinuierlichen Handel in Anlagefonds mit eingeschränktem Anlegerkreis ermöglichen.", verdeutlicht Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss. "Qualifizierte bzw. institutionelle Anleger profitieren im BX Swiss Sponsored Qualified Investor Funds (QIF-KKA) Handelssegment von einer standardisierten und transparenten Auftragsausführung für klassische Anlagefonds mit eingeschränktem Anlegerkreis, wie sie es von allen anderen Finanzinstrumenten kennen.", betont Beat Auerbach, aus dem verantwortlichen Fondshandelsteam der Bank Julius Bär. Weitere Informationen zur BX Swiss unter: www.bxswiss.ch Kontakt für Rückfragen: Olivia Hähnel, Pressestelle

Tel.: +41 (0) 31 329 40 66

Email: olivia.haehnel@bxswiss.com



