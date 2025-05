EQS-News: E.I. Sturdza Strategic Management Limited / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

Japan-Fonds von Eric Sturdza Investments in vier Ländern mit Lipper Fund Award ausgezeichnet



21.05.2025

Pressemitteilung Japan-Fonds von Eric Sturdza Investments in vier Ländern mit Lipper Fund Award ausgezeichnet Nippon Growth UCITS Fonds bei den Lipper Fund Awards 2025 insgesamt sechs Mal ausgezeichnet

Schweiz: bester Fonds in der Kategorie Aktien Japan über eine Laufzeit von drei Jahren

Niederlande: bester Fonds Aktien Japan über eine Laufzeit von drei und fünf Jahren

Nordic: bester Fonds Aktien Japan über eine Laufzeit von drei und fünf Jahren

Vereinigtes Königreich: bester Fonds Aktien Japan über eine Laufzeit von fünf Jahren Genf, 21. Mai 2025 - Der Nippon Growth (UCITS) Fund von Eric Sturdza Investments (ISIN A-Tranche: IE00B991XL80, ISIN B-Tranche: IE00B95WDX70) ist in gleich vier Ländern und Regionen in insgesamt sechs Kategorien als bester Japan-Aktien-Fonds ausgezeichnet worden.In den Niederlanden und den Nordics belegte der Fonds jeweils den Spitzenplatz über den Zeitraum drei und fünf Jahre. In der Schweiz und im Vereinigten Königreich war der Fonds in seiner Peergroup die Nummer eins bei einer Laufzeit von drei bzw. fünf Jahren. Die LSGE Lipper Fund Awards sind in der Fondsbranche eine renommierte Auszeichnung und prämieren seit über 30 Jahren die besten Fonds auf Basis eines unabhängigen quantitativen Research-Modells. Die Lipper Fund Awards werden aktuell in 19 Ländern vergeben und prämieren die Fondsperformance in unterschiedlichen Kategorien über eine Laufzeit von drei, fünf und zehn Jahren. "Wir fühlen uns zutiefst geehrt, dass wir gleich in so vielen europäischen Regionen und über unterschiedliche Zeiträume hinweg eine so renommierte Auszeichnung erhalten haben. Diese fundierte Anerkennung ist das Ergebnis der kontinuierlichen erfolgreichen Arbeit unseres Investmentteams und gleichzeitig Ansporn für die nächsten Jahre. Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, erstklassige Ergebnisse für unsere Investoren zu erreichen", sagt Andreas Söderholm, CEO bei Eric Sturdza Asset Management. Der Nippon Growth (UCITS) Fund wird von einem Managementteam unter der Leitung von Yutaka Uda und Maiko Uda von Evarich Asset Management mit Sitz in Tokio, Japan, gemanagt. Der aktive Fonds auf Basis einer hohen Überzeugung mit Fokus auf japanische Aktien wurde im Jahr 2009 gelauncht und hat seitdem eine Rendite von rd. 7 % p.a. (Stand 31.03.25) erzielt. Der Fonds verfolgt das Investmentziel, langfristig Rendite durch aktive Sektorallokation und Stockpicking unter Berücksichtigung eines dynamischen Wirtschaftsumfelds zu erreichen. Gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor wird der Fonds als Fonds eingestuft, der ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigt (Artikel 8-Fonds). Yutaka Uda, Portfoliomanager, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über die mehrfache Auszeichnung bei den Lipper Fund Awards. Wir werden auch weiterhin unser Bestes geben, um für unsere Kunden eine überdurchschnittliche Rendite am japanischen Aktienmarkt zu erzielen. Wir fühlen uns gut aufgestellt, dies umzusetzen, und das ganze Team ist hoch motiviert." Über Eric Sturdza Investments Eric Sturdza Investments ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die aktiv gemanagte Investmentstrategien für institutionelle Investoren und Privatanleger anbietet. Wir bieten Anlegern Zugang zu erfahrenen Portfoliomanagern in Bereichen, in denen wir glauben, dass wir überdurchschnittliche Renditen für ihre Investments erzielen können. Das Unternehmen gehört zur Eric Sturdza Group mit Sitz in Genf, zu der eine Privatbank, ein Family Office und eine Vermögensverwaltungsgesellschaft gehören. Eric Sturdza Investments hat seinen Sitz in Genf. Weitere Informationen finden Sie unter https://ericsturdza.com/de/ Pressekontakt: edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel. +49 (69) 905 505-57

ericsturdza@edicto.de



