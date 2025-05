Die HORNBACH Gruppe (DE0006083405) kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024/25 zurückblicken. Mit einem Umsatzplus von 0,6% auf 6,2 Mrd. EUR und einer deutlichen Steigerung des bereinigten Konzern-EBIT um 6,0% auf 269,5 Mio. EUR behauptet sich der Bau- und Gartenmarktbetreiber in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und baut seine Marktposition weiter aus.

Marktanteile in Europa ausgebaut

Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei den Marktanteilen: In Deutschland konnte HORNBACH seinen Anteil auf 15,2% steigern (2023: 14,9%). Auch in anderen europäischen Ländern verzeichnete das Unternehmen Zuwächse - in den Niederlanden auf 28,1% (2023: 27,1%), in Tschechien auf 37,7% (2023: 36,2%) und in der Schweiz auf 14,3% (2023: 13,9%). In Österreich blieb der Marktanteil auf dem hohen Niveau von 17,3% stabil.

