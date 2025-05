EQS-Ad-hoc: Brenntag SE / Schlagwort(e): Personalie

Brenntag SE: Jens Birgersson wird neuer Vorstandsvorsitzender



21.05.2025 / 09:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Jens Birgersson wird neuer Vorstandsvorsitzender

Der Aufsichtsrat der Brenntag SE hat Jens Birgersson mit Wirkung zum 1. September 2025 zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt und als Mitglied des Vorstands bestellt. Jens Birgersson war in verschiedene Managementfunktionen in internationalen, marktführenden Unternehmen unterschiedlicher Branchen tätig. Zuletzt war er President und CEO der ROCKWOOL Group in Dänemark. Jens Birgersson wird die Nachfolge des amtierenden Vorstandsvorsitzenden, Dr. Christian Kohlpaintner, antreten, der sein Amt zum 31. August 2025 niederlegt.



Kontakt: Brenntag SE Thomas Altmann, Senior Vice President Corporate Investor Relations Telephone: +49 201 6496 2102 Email: thomas.altmann@brenntag.com



Ende der Insiderinformation



