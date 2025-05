DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Britische Inflation steigt im April auf 3,5 Prozent

Die jährliche Inflationsrate in Großbritannien ist im April weiter über das Ziel der Bank of England (BoE) gestiegen, da die Unternehmen ihre Preise als Reaktion auf höhere Lohnsteuern und Versorgungsgebühren erhöht haben. Die Verbraucherpreise stiegen im April um 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistikamt mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Januar 2024. Im März hatte die Rate 2,6 Prozent betragen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten für April 3,4 Prozent erwartet. Der Anstieg gegenüber März war der größte Anstieg der jährlichen Inflation seit Oktober 2022.

Japans Exporte steigen im April - Ausfuhren in die USA rutschen ab

Japan hat im April die Auswirkungen der höheren Zölle zu spüren bekommen und das erste Mal seit vier Monaten weniger in die Vereinigten Staaten exportiert. Die Ausfuhren in die USA fielen im April um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, was auf eine schwächere Nachfrage nach Autos und anderen Maschinen, einschließlich Chip-Maschinen, zurückzuführen war, wie aus den am Mittwoch vom Finanzministerium veröffentlichten Daten hervorgeht.

Musalem: US-Zollpolitik und ihre Auswirkungen bestimmen Weg der Fed

Welchen Weg die US-Notenbank einschlägt, wird nach den Worten von Alberto Musalem, Präsident der Fed-Filiale St. Louis, davon abhängen, wie die US-Regierung die Handelspolitik gestaltet und wie stark sich neue Zölle auf Inflation und Zinsen auswirken. In einer Rede im Economic Club of Minnesota in Minneapolis sagte Musalem, dass nach wie vor große Unsicherheit darüber bestehe, wo die Zölle angesiedelt würden und wie sie sich auf die Verbraucherpreise auswirkten. Die Notenbank sollte die Geldpolitik seiner Meinung nach in erster Linie dazu einsetzen, die Inflationserwartungen auf einem moderaten Niveau zu halten.

EU will Gebühr für Pakete mit geringem Wert erheben

Die Europäische Union plant, eine Bearbeitungsgebühr für Pakete mit geringem Inhaltswert zu erheben. Damit würde sie chinesische Billiganbieter wie Shein und Temu ins Visier nehmen. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic sagte, die Gebühr solle 2 Euro für Pakete betragen, die direkt an die Verbraucher geschickt werden, und 50 Cent für Pakete, die über Lagerhäuser verteilt würden. Die Zollbeamten hätten es mit einer "riesigen Flut" von Paketen zu tun, so Sefcovic, und ein Teil der Gebühren würde die Kosten dafür decken, dass diese Importe den Sicherheits- und anderen Standards der EU entsprächen.

Rubio warnt vor Zusammenbruch der syrischen Übergangsregierung

Nach den Worten von US-Außenminister Marco Rubio hat die Sorge vor einem drohenden Zusammenbruch der syrischen Übergangsregierung die USA dazu bewogen, die Sanktionen zu lockern. Rubio sagte vor dem auswärtigen Ausschuss des Senats, die syrische Übergangsregierung sei "vielleicht Wochen, nicht viele Monate, von einem möglichen Zusammenbruch und einem ausgewachsenen Bürgerkrieg epischen Ausmaßes entfernt - im Grunde genommen spaltet sich das Land auf".

