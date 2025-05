Unterföhring (ots) -Dennis aus der Kanzler-Stadt Arnsberg oder Svenja aus Martin Luthers Universitätsstadt Erfurt? Natalia-Maria aus Köln oder Kathleen aus Treuenbrietzen? Wer schlägt 99 Konkurrenten in 99 Spielen und gewinnt am Ende 99.000 Euro Preisgeld?Am Freitag, 27. Juni, startet in SAT.1 die Erfolgs-Gameshow "99 - Wer schlägt sie alle?"In einem Mix aus lustigen, herausfordernden und nervenaufreibenden Spielen wird das größte Allroundtalent Deutschlands gesucht. Nur wer nicht ein einziges Mal als Letzter abschneidet, hat die Chance, sich im finalen 99. Spiel den Gewinn von 99.000 Euro zu sichern.Der Weg dorthin verlangt alles ab: Geschicklichkeit, Sportlichkeit, Wissen und Cleverness sind gefragt. Runde für Runde scheidet jeweils eine Person aus - bis nur noch zwei Personen übrigbleiben.Durch die Show führen Panagiota Petridou und Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld.Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, sortiert nach Wohnorten:Anja aus Adendorf, Elke aus Angelbachtal, Michelle aus Angelburg, Dennis aus Arnsberg, Viola aus Arzberg, Kim aus Aschaffenburg, Louisa aus Aschaffenburg, Angelina aus Bad Feilnbach, Andreas aus Bad Wurzach, Thalia aus Bergneustadt, Rahmi aus Berlin, Ralph aus Berlin, Sinah aus Bielefeld, Lisa aus Bocholt, Ulla aus Bonn, Clemens aus Brandenburg an der Havel, Karen aus Braunschweig, Angelika aus Bremen, David aus Cappeln, Andreas aus Cappeln, Fabrizia aus Deitingen/Schweiz, Magdalena aus Delmenhorst, Beatrice aus Detmold, Bernd aus Dortmund, Julien aus Dortmund, Henning aus Duisburg, Pia aus Düsseldorf, Nico aus Ebhausen, Philipp aus Eichenzell, Carsten aus Einbeck, Martina aus Emkendorf, Jens aus Emkendorf, Svenja aus Erfurt, Christiane aus Freiburg, Ralf aus Füssen, Anastasios aus Gärtringen, Patric aus Geisingen, Dominic aus Geislingen, Oguz aus Hamburg, Patrick aus Hamburg, Tobias aus Hamburg, Ibrahim aus Haßloch, Birgit aus Heilbronn, Maik aus Helsa, Tony aus Ilsfeld-Auenstein, Kim aus Jevenstedt, Pia aus Kerken, Natalia-Maria aus Köln, David aus Köln, Cengiz aus Konstanz, Marco aus Konstanz, Marcel aus Korbach, Manuel aus Kornwestheim, Tanja aus Kreuzau, Thomas aus Ladenburg, Stephanie aus Lappersdorf, Sonja aus Lehrte, Elisa aus Leipzig, Jenny aus Limbach, Stefanie aus Lohmar, Leonhard aus Loquard, Jürgen aus Ludwigshafen, Frank aus Marl, Arleya aus Minden, Nour aus Münster, Claudia aus Nastätten, Eric aus Neuenkirchen, Bernd aus Neu-Ulm, Britta aus Norderstedt, Frank aus Ochsenfurt, Michael aus Offenbach, Renate aus Ofterdingen, Jenny aus Oldenburg, Beate aus Pfronstetten, Alessandro aus Pinneberg, Luise aus Potsdam, Andrea aus Reutlingen, Mona aus Reutlingen, Marius aus Rheinstetten, Meik aus Rehagen, Marcus aus Rot am See, Thomas aus Rot am See, Sandra aus Schleiz, Philipp aus Stadtoldendorf, Dagmar aus Staufenberg, Ellen aus Staufenberg, Niklas aus Stuttgart, Marius aus Sundern, Kathleen aus Treuenbrietzen, Torsten aus Treuenbrietzen, Katja aus Trier, Christa aus Troisdorf, Ishan aus Untereisesheim, Sabrina aus Vellmar, Melanie aus Villingen-Schwenningen, Manuela aus Waldkraiburg, Christian aus Winsen, Thies aus Wittbek, Tiba aus Wuppertal, Suthin aus Würzburg."99 - Wer schlägt sie alle?", sieben Folgen ab Freitag, 27. Juni 2025, immer 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Pressekontakt:Tina Landphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192email: tina.land@seven.onePhoto Production & EditingToennes, Isabellaphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneKontakt Kandidatinnen/Kandidaten:medien & mehr, die PR-AgenturSusann BrandesMobil: 0177 / 788 85 52brandes@medien-mehr.deOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6038805