Aktien von Rüstungsunternehmen feiern derzeit Kursrekorde. Doch so eindeutig ist die Gesamtrechnung nicht. Von Thorsten Fischer* Der Ukraine-Krieg, steigende Verteidigungsetats und eine wachsende sicherheitspolitische Nervosität haben die Branche aus der Nische ins Rampenlicht katapultiert. Doch Anleger stehen vor einem moralischen Dilemma. Wer in Waffen investiert, verdient an der Aufrüstung - und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...