Im Zuge der weltweiten Handelskonflikte und angesichts der Tendenz zur De-Globalisierung bereitet vielen Unternehmen eine stabile Versorgung mit Rohstoffen und funktionierende Lieferketten verstärkt Sorgen.

Risikominimierung hat höchste Priorität

Als international aktives Bauunternehmen ist auch die österreichische PORR Group (ISIN: AT0000609607) in hohem Maße mit der Beschaffung von Rohstoffen beschäftigt. Neben steigenden und mitunter stark schwankenden Preisen spielen aber auch Lieferketten eine immer wichtigere Rolle, um sich in der Baubranche erfolgreich zu behaupten. Deshalb stand in den vergangenen Jahren die Reduzierung der Beschaffungsrisiken im Fokus. Ein nicht unwesentliches Instrument dabei ist die Nutzung von Tochtergesellschaften, die in der Produktion, Aufbereitung und im Recycling von Baustoffen tätig sind.

Eine zentrale Rolle spielt hierbei die PORR Umwelttechnik GmbH, die Recyclinglösungen für Baustoffe anbietet. Durch den Einsatz von Recyclingmaterialien kann nämlich die Abhängigkeit von Primärrohstoffen deutlich reduziert werden. Gleichzeitig trägt dies zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele bei, die im Rahmen der Science Based Targets Initiative innerhalb der nächsten 44 Monate eingereicht werden sollen. Recycling gewinnt insbesondere vor dem Hintergrund von Bauprojekten im urbanen Raum an Bedeutung, da dort große Mengen an Abbruchmaterialien anfallen. Diese können dann durch gezielte Aufbereitung wieder in den Bauprozess integriert werden. Die PORR Umwelttechnik GmbH betreibt dazu eigene Recyclingzentren, in denen vor allem Betonbruch, Ziegel und Asphalt aufbereitet werden. Diese Materialien werden anschließend in neuen Bauprojekten verwendet, wodurch das Ziel der Kreislaufwirtschaft aktiv gefördert wird.

Eigenproduktion von Rohstoffen fördern

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Rohstoffstrategie der PORR stellt zudem die hauseigene Produktion von Asphalt, Kies und anderen mineralischen Rohstoffen dar. Diese erfolgt in unternehmenseigenen Produktionsanlagen unter anderem in Österreich und Deutschland, wodurch als angenehmer Begleiteffekt eine höhere Versorgungssicherheit gewährleistet wird. Gleichzeitig werden die Kosten für den Materialeinkauf gesenkt.

In dieses Bild passt auch die im Februar 2024 erfolgte Übernahme der Pannonia Gruppe in Österreich. Mit dieser strategischen Entscheidung stärkt die PORR AG insbesondere ihre Kompetenzen in den Bereichen Kiesgewinnung, Rohstoffaufbereitung, Erdbau und Deponiebetrieb. Die Integration der Pannonia Gruppe ermöglicht es der PORR, ihre Versorgung mit mineralischen Rohstoffen in Ostösterreich langfristig zu sichern und die Abhängigkeit von externen Lieferanten zu reduzieren, wodurch eine vertikale Integration entlang der Wertschöpfungskette ermöglicht wird. Die Pannonia Gruppe betreibt zudem mehrere Anlagen zur Aufbereitung von Bau- und Abbruchabfällen und liefert hochwertige Sekundärrohstoffe, die in verschiedenen Bauprojekten eingesetzt werden können. Gleichzeitig bietet die Pannonia Gruppe auch Transportlösungen für Schüttgüter an.

Verstärkter Einsatz digitaler Tools

Im Rahmen der Beschaffung investiert die PORR bspw. in die Digitalisierung des Beschaffungswesens. Digitale Plattformen wie Sequello sollen dazu beitragen, den Überblick über verfügbare Ressourcen zu verbessern und die Verwendung von Recyclingmaterialien gezielt zu steuern. Dies reduziert nicht nur Kosten, sondern verringert auch den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens. Außerdem ermöglicht eine zentrale Plattform die Nachverfolgung von Lieferungen und die Überwachung des Materialbestands in Echtzeit. Dadurch können Engpässe frühzeitig erkannt und alternative Lieferquellen aktiviert werden. Des Weiteren erfolgt eine softwareunterstützte Bewertung von Lieferanten nach Kriterien wie Lieferzuverlässigkeit, Preisentwicklung und der Einhaltung von Umweltstandards.

Für die PORR ist Asphalt ist ein zentrales Material im Straßenbau und unterliegt starken Preisschwankungen. Durch die eigene Herstellung kann die PORR flexibler auf Preisentwicklungen reagieren und gleichzeitig Produkte anbieten, die auf die spezifischen Anforderungen einzelner Projekte abgestimmt sind. Zusätzlich arbeitet das Unternehmen an der Entwicklung von Asphaltmischungen, die einen höheren Anteil an Recyclingmaterialien enthalten, was nicht nur Kosten senkt, sondern auch zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks beiträgt.

Die PORR versucht aber nicht nur durch gezielte Akquisitionen und Investitionen in Recyclingtechnologien sowie durch den Ausbau digitaler Beschaffungslösungen ihre Abhängigkeit von Primärrohstoffen zu verringern, sondern engagiert sich auch in Forschungsprojekten wie UP!crete zur Verbesserung von Recycling-Gesteinskörnungen und BitKOIN zur optimalen Kreislaufführung von Mineralwollabfällen. Beide Projekte zielen darauf ab, den Anteil an Sekundärrohstoffen weiter zu erhöhen und dadurch automatisch die Abhängigkeit von Rohstoffimporten zu reduzieren.

All diese Maßnahmen stellen einen integralen Bestandteil der Konzernstrategie Intelligentes Wachstum mit Green and Lean dar.

