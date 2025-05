Der DAX hat seine Rekordjagd am gestrigen Dienstag fortgesetzt und ist dabei erstmals in der Geschichte über die 24.000er-Barriere gestiegen. Rückblick: Neue Rekordmarken für den deutschen Leitindex - nachdem die Notierungen bereits am Montag neue historische Höchststände markiert hatten, konnte der DAX die aktuellen Tops noch einmal weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...