Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Herabstufung der US-Bonität hat an den Finanzmärkten keine große Rolle mehr gespielt, berichten die Analysten der Helaba.Vielmehr habe der deutsche Leitindex bereits zu Handelsbeginn erstmals die Marke von 24.000 Punkten übersprungen. Am Rentenmarkt hätten die zuletzt erzielten Kursgewinne nicht gehalten werden können, während sich der Euro gut habe behaupten können. Fundamentale Impulse habe es indes nicht gegeben und auch heute sei der Datenkalender mit Ausnahme der britischen Inflationszahlen (am Morgen) nahezu leer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...