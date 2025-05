Zeekr hat mit den Auslieferungen des Zeekr 7X in Europa begonnen, konkret in Norwegen. Die Auslieferungen in den Niederlanden und Schweden sollen sukzessive folgen. Dabei gibt es eine kleine Änderung im Vergleich zum Bestellstart. In den genannten drei europäischen Ländern hatte der chinesische Hersteller im Dezember die Bestellungen für den Zeekr 7X geöffnet. Die Preise in Norwegen starten bei 539.900 NOK oder umgerechnet 45.970 Euro. In den Niederlanden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...