DJ Bechtle beruft Finanzvorstand und erweitert Vorstand

DOW JONES--Bechtle erweitert den Vorstand auf fünf Personen. Wie der IT-Dienstleister mitteilte, beruft er Christian Jehle als Chief Financial Officer (CFO) zum 1. Januar 2026 in den Vorstand. Der Manager, zuletzt CFO bei Computacenter in Großbritannien, übernimmt im ersten Schritt Ressorts, die bisher bei CEO Thomas Olemotz liegen. Jehle erhält einen Vertrag bis Ende 2028.

"Mit Christian Jehle gewinnt Bechtle einen erfahrenen Finanzvorstand, der die Branche bereits gut kennt und umfangreiche internationale Erfahrung mitbringt", sagte Aufsichtsratschef Klaus Winkler.

May 21, 2025 03:19 ET (07:19 GMT)

