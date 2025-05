DJ Brenntag bestellt Jens Birgersson zum neuen Vorstandsvorsitzenden

DOW JONES--Der Chemikalienhändler Brenntag hat einen Nachfolger für seinen scheidenden CEO Christian Kohlpaintner gefunden. Der Aufsichtsrat des DAX-Konzerns hat Jens Birgersson mit Wirkung zum 1. September 2025 zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt und als Mitglied des Vorstands bestellt, wie Brenntag mitteilte. Kohlpaintner lege sein Amt zum 31. August nieder. Der Vorstandschef hatte im November vergangenen Jahres angekündigt, dass er seinen bis Ende 2025 laufenden Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern werde.

Der Schwede Birgersson war zuletzt von 2015 bis 2024 als President und CEO des weltweit größten Herstellers von Dämmstoffen und -systemen aus Steinwolle Rockwool Group mit Sitz in Dänemark tätig. Er verfügt der Mitteilung zufolge über Erfahrung in verschiedenen Managementpositionen in internationalen, marktführenden Unternehmen unterschiedlicher Branchen und war unter anderem mehr als 20 Jahre für die ABB Group tätig, bei der er seine Karriere begann.

Birgersson bringe "alle Fähigkeiten mit, um Brenntag auf seinem weiteren Wachstumskurs und die strategische Entwicklung zu steuern", sagte Aufsichtsratschef Richard Ridinger laut der Mitteilung. "Seine Aufgabe bei Brenntag wird es sein, die operative Performance des Unternehmens weiter zu verbessern, die Wachstumsstrategie umzusetzen und die ambitionierte Transformation von Brenntag als wichtige Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum und langfristigen Erfolg fortzusetzen."

