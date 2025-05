Der DAX hat mit dem Sprung über die Marke von 24.000 Punkten ein neues Kapitel aufgeschlagen. Parallel kletterte auch der MDAX auf den höchsten Stand seit drei Jahren. In der zweiten Reihe wächst also der Optimismus. Während Europas Börsen neue Höhen anpeilen, gönnten sich die US-Indizes eine kurze Verschnaufpause. Nach sechs Gewinntagen in Serie schlossen S&P 500 und Nasdaq 100 leicht schwächer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...