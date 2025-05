© Foto: Vincent Yu - AP

David Webb warnt: Nur 3,4 Prozent der CATL-Aktien seien in Hongkong frei handelbar. Der Großteil bliebe in Shenzhen gelistet und sei somit für viele ausländische Investoren nicht erreichbar. Die Hintergründe.Der fulminante Börsengang des chinesischen Batterieherstellers CATL in Hongkong hat für Aufsehen gesorgt - und Kritik hervorgerufen. Der bekannte Investor, Marktbeobachter und Aktivist David Webb warnt vor der extrem geringen Streuung der frei handelbaren Aktien, dem sogenannten Free Float. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet. Zwar konnte CATL (Contemporary Amperex Technology) mit dem Börsengang rund 5,2 Milliarden US-Dollar einnehmen und verzeichnete zum …