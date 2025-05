Emittent / Herausgeber: DENIZBANK AG / Schlagwort(e): Finanzierung

DenizBank AG spielt Schlüsselrolle bei der Finanzierung einer 2 Milliarden US Dollar schweren Polypropylen-Produktionsanlage



21.05.2025 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DenizBank AG spielt eine Schlüsselrolle bei einer der größten ECA Finanzierungen (Export Credit Agency)

Das Projekt, das sich durch nachhaltige Technologien und strategische Partnerschaften auszeichnet, fördert industrielle Selbstversorgung und schafft tausende von Arbeitsplätzen

Bei der gesamten Finanzierung handelt sich um eine der größten Industrieinvestitionen, die jemals vom Privatsektor in der Türkei getätigt wurden

Expertise in der Handelsfinanzierung unterstützt internationales Wachstum und zeigt das starke Engagement der DenizBank AG im Bereich der nachhaltigen Finanzierung Wien (OTS) - Die DenizBank AG , mit Sitz in Wien und Filialen in Österreich und Deutschland, beteiligt sich maßgeblich als Finanzpartner an dem wegweisenden 2-Milliarden-Dollar-Projekt für eine Polypropylen (PP)-Produktionsanlage und Terminals unter der Leitung der Rönesans Holding in der Türkei. Dieses Projekt ist eine der größten privatwirtschaftlichen Industrieinvestitionen in der Geschichte der Türkei und steigert die industrielle Selbstversorgung und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Die DenizBank AG ist neben anderen namhaften internationalen Kreditgebern Teil eines Konsortiums, das ein Kreditpaket in Höhe von 1,3 Mrd. USD für die Finanzierung der PP-Produktionsanlage und eines Terminals bereitstellt. Dieser Teil der Finanzierung wird von der spanischen Exportkreditagentur (CESCE) koordiniert, was die globale Bedeutung des Projekts und das Vertrauen internationaler Finanzinstitute in das industrielle Wachstumspotenzial unterstreicht. Jährliche Produktionskapazität von 472.500 Tonnen Die Polypropylen-Produktionsanlage, die in Partnerschaft mit SONATRACH, dem größten Öl- und Gasunternehmen Afrikas, entwickelt wurde, wird eine jährliche Produktionskapazität von 472.500 Tonnen haben und damit etwa 17 % des türkischen PP-Bedarfs decken. Das Projekt liegt strategisch günstig in der DAPEK-Industriezone und stellt erhebliche logistische und wirtschaftliche Vorteile in Aussicht, zudem soll es das Außenhandelsdefizit der Türkei um einen geschätzten jährlichen Beitrag von 300 Mio. US Dollar reduzieren. Es wird außerdem erwartet, dass bis zu 4.500 Arbeitsplätze im Baugewerbe und 300 Dauerarbeitsplätze geschaffen werden, was das Engagement der DenizBank AG zur Unterstützung einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung in der Industrie verdeutlicht. "Unsere Beteiligung an der Finanzierung dieser transformativen Polypropylen-Produktionsanlage unterstreicht das Engagement der DenizBank AG, Projekte zu unterstützen, die nachhaltiges Wirtschaftswachstum und industrielle Innovation fördern", erklärt Sema Berger, Group Head of Financial Institutions & Trade Finance bei der DenizBank AG. "Mit unserem umfassenden Know-how im Bereich der Handelsfinanzierung und unsere starken internationalen Partnerschaften, unterstützen wir unsere Kund:innen, die Komplexität globaler Märkte mit Vertrauen und Effizienz zu bewältigen. Dieses Projekt ist ein Beispiel dafür, wie strategische Finanzierungen die Selbstversorgung der Industrie fördern und einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wirtschaft leisten können." Expertise in der Handelsfinanzierung unterstützt internationales Wachstum Die DenizBank AG hat im vergangenen Jahr auch eine Finanzierung in Höhe von 67 Mio. Euro für Shotton Mill in Deeside, Wales, bereitgestellt. Dabei handelt es sich um eine hochmoderne Anlage zur Herstellung von Wellpappe und Papiertüchern mit einer Jahreskapazität von 750.000 bzw. 68.000 Tonnen, die damit die größte und effizienteste Anlage in Großbritannien ist. Dieses Projekt, das Teil eines 1,3 Milliarden Euro umfassenden Vorhabens ist und von UKEF, SERV und Finnvera unterstützt wurde, war die größte ausländische Direktinvestition in Wales. Die Beteiligung der DenizBank AG an diesen Projekten ist ein Beweis für ihre umfassende Expertise in der Handelsfinanzierung . Die Bank bietet eine breite Palette an Lösungen an, die auf die Erleichterung eines sicheren und effizienten internationalen Handels zugeschnitten sind, darunter Akkreditive, Bankgarantien und Bestellerkredite (Buyer's Credit). Durch ihren Status als Hausbank ist die DenizBank AG in der Lage, Finanzierungen über staatlich geförderte Exportkreditagenturen (ECA) zu sichern und ihren Kund:innen wettbewerbsfähige Finanzierungsbedingungen und Risikominderung zu bieten. Darüber hinaus verbessert die strategische Partnerschaft der DenizBank AG mit Komgo, einem führenden Anbieter von Handelsfinanzierungstechnologie , die operativen Fähigkeiten der Bank durch die Bereitstellung innovativer, digitaler Lösungen. Diese Partnerschaft ermöglicht es der DenizBank AG, strukturierte Rohstoffhandels-Finanzierungsprodukte anzubieten, die Kund:innen helfen, Cashflow zu optimieren und die Risiken des internationalen Rohstoffhandels zu steuern. Die DenizBank AG schreitet weiterhin bei der Finanzierung großer Industrieprojekte voran, die mit den Zielen der ökologischen Nachhaltigkeit und der wirtschaftlichen Entwicklung in Einklang stehen und stärkt damit ihre Rolle als zuverlässiger Finanzpartner für internationale Handels- und Infrastrukturinvestitionen.

Über die DenizBank AG Die DenizBank AG wurde 1996 gegründet und ist eine österreichische Universalbank. Sie unterliegt dem österreichischen Bankwesengesetz und ist Mitglied bei der gesetzlichen einheitlichen Sicherungseinrichtung der Einlagensicherung AUSTRIA GmbH. Die DenizBank AG ist Teil der DenizBank Financial Services Group, die sich seit 2019 im Besitz der Emirates NBD Gruppe befindet.



Rechtlicher Hinweis:

Das ist eine Marketingmitteilung, die zu unverbindlichen Informationszwecken erstellt wurde. Sie ist keine Finanzanalyse und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Empfehlung beziehungsweise eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, Veranlagungen oder sonstigen Bankdienstleistungen dar. Diese Information ersetzt nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung. Diese Information wurde von der DenizBank AG sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie wurde jedoch nicht von unabhängiger dritter Seite geprüft und verifiziert; es wird daher keine Garantie in Hinblick auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der enthaltenen Informationen und Meinungen abgegeben. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.