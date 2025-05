München (ots) -Eine aktive Freizeitgestaltung hat für über zwei Drittel (70 Prozent) der Deutschen einen sehr hohen Stellenwert. Das zeigt eine repräsentative Studie, für die im PAYBACK Online Panel über 1.000 Personen ab 18 Jahren befragt wurden. Kochen und Sport (70 Prozent) sowie Lesen (63 Prozent) und Einkaufen (60 Prozent) stehen mit ganz oben auf der Liste der beliebtesten Hobbies. "Coupons, Gutscheine und Rabatte sind dabei sehr gefragt. 81 Prozent der Deutschen nutzen sie, um ihre Freizeit günstiger zu gestalten", so Florian Wolfframm, Mitglied der PAYBACK Geschäftsleitung.Wichtig beim Thema Freizeit ist den Befragten das Thema Flexibilität: 73 Prozent wollen Aktionen spontan ohne langwierige Vorausplanung umsetzen können. Geschätzt werden vor allem gemeinsame Erlebnisse mit Freunden und Familie (86 Prozent Zustimmung). Offen für Neues sind vor allem die Jüngeren: Über die Hälfte der unter 29-Jährigen (52 Prozent) will 2025 neue Hobbys ausprobieren - deutlich mehr als der Durchschnitt (33 Prozent).Eine besonders beliebte Freizeitbeschäftigung ist die Urlaubsplanung: 63 Prozent der Befragten schmieden gerne Pläne für die Ferien, vergleichen Preise und träumen schon mal vom Urlaub. PAYBACK Kundinnen und Kunden können hier von den vielen PAYBACK Reisepartnern profitieren und sich bei der Buchung mit Punkten belohnen.Auch das Spielen gehört fest zur Freizeitkultur der Deutschen. 42 Prozent der Befragten greifen gerne zu Smartphone oder Konsole - bei den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar 57 Prozent, dicht gefolgt von den 30- bis 39-Jährigen (53 Prozent). Immer noch beliebt sind klassische Brett- und Kartenspiele: 57 Prozent der Deutschen setzen auf physische Brett- und Kartenspiele, bei den jüngeren Altersgruppen (unter 29-Jährige) liegt der Anteil sogar bei 69 Prozent.Auch Lesen zählt für viele zu einer beliebten Freizeitaktivität: 63 Prozent der Befragten sagen, dass sie gerne Bücher, Magazine oder Zeitungen lesen.Über die PAYBACK FreizeitstudieDie repräsentative PAYBACK Freizeitstudie basiert auf einer Onlinebefragung von 1.006 Personen ab 18 Jahren, die vom 27. März bis 3. April 2025 im PAYBACK Online Panel durchgeführt wurde.Über PAYBACKPAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 34 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 16 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP ist 19facher "Top Employer".Medienkontakt:Nina Purtscher-GrassTel.: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netpresse@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/6038967