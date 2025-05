'Star Wars' rückt näher. Das schon von Ronald Reagan geplante Satelliten-gestützte Raketen-Abwehrsystem wird von Donald Trump nun vorangetrieben. Am Dienstag hat der US-Präsident einen konkreten Entwurf für den 'Golden Dome' ausgewählt und einen Leiter ernannt. Mehrere US-Rüstungsunternehmen dürften von dem 175-Milliarden-Dollar-Projekt profitieren. Präsident Donald Trump will bis zum Ende seiner Amtszeit in knapp vier Jahren für die USA eine neue Raketenabwehr nach dem Vorbild des israelischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...